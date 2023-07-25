Путешествия 25 июля 2023, 02:33 Отдохнуть в Абхазии стало дороже, чем в Египте Турэксперт Ржевская: отдых в Абхазии впервые за 20 лет стал дороже Египта Unsplash

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Отдых в Абхазии рекордно подорожал в этом году. Остановиться в трехзвездочной гостинице здесь будет дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом изданию News.ru сообщила руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская.

Эксперт привела пример. Путевка с питанием для двоих взрослых с ребенком на 10 дней обойдется примерно в 230 тысяч рублей. И этот вариант, добавила Ржевская, не самый хороший. За те гостиницы, которые ближе к четырехзвездочным, придется заплатить 280 тысяч рублей.

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«А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тысяч рублей», — сказала она, добавив, что впервые за 20 лет сталкивается с такой ситуацией.

При этом путевки в Абхазию есть. И связано это прежде всего с тем, что спрос немного сбили заоблачные цены, считает турагент.

Если ехать «дикарями», то получится немного сэкономить. Но это все равно будет дорого. Три авиабилета в Страну души и обратно с багажом стоят около 70 тысяч рублей.

При этом ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал Абхазию одним из самых недорогих зарубежных направлений для отдыха. В его список также вошли Казахстан и Узбекистан.