Эксклюзив 08 июня 2023, 02:00 🌴 Цены на путевки в Турцию взлетели на 20%. Выгоднее ли организовывать отдых самому? Вице-президент АТА Мкртчян: самостоятельный отдых у туристов выходит дороже путевки Pxhere

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Цены на путевки в Турцию в этом году взлетели в среднем на 20%, в то время как для европейцев они остались прежними. Несмотря на подъем стоимости туров, путешествовать все же выгоднее и удобнее через туроператоров, а не «дикарем». Даже с учетом подскочившей стоимости отдыха на турецких курортах самостоятельная поездка в итоге все равно выйдет равноценной путевке.

Взлет на 20%

Подорожание путевок в Турцию для российского рынка связано с отсутствием альтернативных вариантов отдыха за рубежом. Стоимость для западных туристов осталась неизменной, поскольку в противном случае они предпочли бы более доступные Кипр и Грецию, уточнили «Известия».

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В среднем повышение цен для россиян произошло на 20% в евро по сравнению с прошлым годом.

Совет путешественнику

В беседе с «360» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян объяснил, чем отличается самостоятельное путешествие от отдыха через туроператора.

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Туроператор, по его словам, выкупает отели на лето еще в декабре–январе по самым низким ценам, а самостоятельное путешествие приходится уже на пик сезона и самые высокие цены. Например, турист самостоятельно решил бронировать место в июне на август. Тот номер, который туроператору достался за 200 евро, так как он забронировал его еще зимой, самостоятельному путешественнику в начале лета обойдется уже в 250-280 евро.

«Примерно на 20-30% цены у самостоятельных путешественников выше, чем у операторов», — сказал Мкртчян.

Кроме того, сейчас турагенты могут платить за все в рублях: за авиабилеты за рубежом, за билеты в театры, концертные залы, музеи, прокат автомобилей и так далее.

Пункт про транспорт президент АТА он назвал очень важной статьей расходов. Сейчас у многих людей есть дебетовые карточки разных зарубежных банков: узбекских, казахских, киргизских, белорусских. Но автомобили по дебетовым картам по низким ценам не дают, предупредил Мкртчян.

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У турагентов же открыты кредиты в западных канторах по прокату машин, поэтому они за рубли предоставляют туристу автомобиль. Для путешественника это удобнее, поскольку не нужно никаких карт иностранных банков. Турист спокойно производит оплату услуги в любом российском городе по карте местного банка.

Мой совет — прийти к хорошему, профессиональному турагенту и купить у него тур в любую страну. Это выйдет дешевле. Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России (АТА)

Сложности самостоятельного отдыха

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в разговоре с «360» отметила, что для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. Во многом это связано с тем, что пакетные туры в основном включают в себя перелеты чартерными рейсами.

Говоря о бронировании отелей через европейские сайты Ансталь предупредила о сложности, с которой может столкнуться самостоятельный турист.

Сложность состоит в том, что оплата на европейских сайтах возможна только с карт, которые поддерживают валюту, и с наших карт оплата не производится. А сейчас у нас очень маленький процент россиян, которые имеют зарубежные карты. Наталия Ансталь Руководитель турагентства Go Travel

Кроме того, по ее словам, очень невыгодна конвертация валюты.

«Поэтому даже если [подходить к вопросу с точки зрения экономии] и речь идет об этих 20%, то в принципе то на то и выйдет, если покупать тот же пакетный тур», — отметила Ансталь.

Она добавила, что на такие туры к тому же всегда идут скидки.