Общество 07 июня 2023, 12:48 Директор Альянса турагентств Осипова объяснила, что подорожание путевок в Турцию связано с валютными колебаниями

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Цены на путевки в Турцию в этом году выросли в среднем на 20%, в то время как остались неизменными для европейцев. И это связано с двумя факторами. Об этом НСН рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова.

По ее словам, турецкая сторона понимает, что у россиян не осталось альтернативы. Путь на курорты Кипра, Греции и других стран Евросоюза для них закрыт. Кроме того, оплата отелей происходит в евро. Курс валюты вырос, и это не могло не отразиться на ценах.

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«Повышение цен происходит ни в коем случае не потому, что турецкие отельеры решили нажиться на российских туристах. Мы завязаны на валютной турбулентности. На отдых в Турции претензий нет. Это не жалобы, когда люди говорят о высоких ценах — это констатация факта», — отметила Наталия Осипова.

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