Эксклюзив 04 сентября 2023, 12:48 «Цены будут выше». Отдых в Таиланде, Египте и ОАЭ подорожает Турэксперт Барзыкин: отдых в Турции подешевеет осенью piqsels

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В СМИ появилась информация о том, что в октябре и ноябре туроператоры поднимут цены на зимние путевки до 30% по сравнению с 2022 годом. Однако не все так однозначно, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Стоимость отдыха в ОАЭ, на Мальдивах и Сейшелах поднимется примерно на треть, сообщили «Известиям» туроператоры. Цены по тем направлениям, которые входят в «высокий сезон», действительно вырастут, подтвердил Барзыкин. Речь идет о Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.

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«Конечно, в сезон цены будут выше — от 10 до 15%. В пик, когда это будет со школьными каникулами или с Рождеством связано — выше», — добавил эксперт.

По его словам, на рост цен влияет не только сезон, но и курс валют, а также наличие рейсов. Чем меньше перевозок, тем выше стоимость туров. При этом отдых в Турции осенью, наоборот, подешевеет, подчеркнул Барзыкин. Это касается и стран ближнего зарубежья.

«Тут и Белоруссия, и Казахстан, и Армения. То же самое — там не будет значительного роста. <…> Грузия, если добавят назначение регионов и дополнительные рейсы, то, может, цены станут ниже», — рассказал специалист.

Он добавил, что туры следует бронировать заранее, чтобы выбрать подходящее направление. Наиболее востребованные путевки быстрее заканчиваются, подчеркнул Барзыкин.

«Такая модель, когда нужно смотреть, выбирать, обращаться к оператору и нужно оптимальную цену, конечно же, подобрать», — заключил турэксперт.

Директор туроператора «Авантур» Ольга Патока ранее рассказала, что отпуск в бархатный сезон выходит значительно дешевле, чем в летние месяцы. Из-за меньшего числа туристов отельеры снижают цены на проживание, объяснила она.