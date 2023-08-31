Путешествия 31 августа 2023, 11:55 Турэксперт Патока рассказала, что отпуск в бархатный сезон позволит сэкономить

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Отпуск в бархатный сезон выходит значительно дешевле, чем в летние месяцы. Об этом Ura.ru рассказала директор Туроператора «Авантур» Ольга Патока.

Она объяснила, что из-за меньшего числа отдыхающих отели снижают цены на проживание. Кроме того, если бронировать путевку заранее, например, зимой, то можно сэкономить еще больше.

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Идеальным местом для отдыха в сентябре будут Турция, Египет или ОАЭ. На курортах этих стран сейчас хорошая погода и много возможностей для недорогого отдыха.

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