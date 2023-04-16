Путешествия 16 апреля 2023, 21:32 Страна Души. Как хорошо отдохнуть в Абхазии и не стать жертвой мошенников Глава Союза турагентств Голов: Абхазия стала одним из востребованных направлений отдыха РИА «Новости»

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Россияне смогут отправиться в путешествие без виз в 2023 году в 100 стран мира. В их числе и совсем маленькая, скромная Абхазия. Благодаря транспортной доступности, советским ценам, горным пейзажам, древним памятникам, кристально чистому морю, хорошей кухне и безграничному кавказскому гостеприимству Страна Души вполне способна стать Меккой для российских туристов. Спрос на отдых в соседней республике в последние годы заметно вырос.

Абхазия готовится к рекордному летнему сезону. В Гаграх россияне уже забронировали 80–90% номеров в отелях. Об этом сообщило издание «Турпром» со ссылкой на местных чиновников.

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Спрос не только рождает предложения, но и активирует мошенников. «Левые» сайты стали активно предлагать фейковое жилье. Об этом заявила в интервью радио Sputnik начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа. Она обратила внимание, что в преддверии лета в Абхазии специально открыли горячую линию для отдыхающих, чтобы оградить их от злоумышленников.

РИА «Новости»

Предупрежден — значит вооружен

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «360» посоветовал российским туристам быть внимательными при выборе базы размещения.

«Если это не пакетные туры от российского туроператора, то надо хотя бы проверять наличие сайтов, позвонить с разных номеров, <…> чтобы потом не огорчаться. <…> Если вы самостоятельно пытаетесь организовать поездку, то общаться с теми, кто уже побывал в этом отеле, не игнорируйте сарафанное радио», — отметил Голов.

Он предупредил, что часто туристы перебарщивают с экономией и попадают из-за этого в сети мошенников.

Не бывает такого, чтобы в одном месте гостиница стоила 30 рублей, а в другом — 30 копеек. Просто надо задуматься. Сергей Голов президент Союза туристических агентств

«Абхазия сейчас — одно из востребованных туристических направлений, прежде всего из-за доступности», — сказал глава Союза туристических агентств.

Постепенно криминальные происшествия с российскими туристами в Абхазии, отметил Голов, сходят на нет.

Несчастные случаи, которые происходят к отдыхающими, связаны прежде всего с беспечностью. Туристы отправляются на сложные горные маршруты без опытных проводников и регистрации в республиканском МЧС.

РИА «Новости»

Абхазия как дешевая Турция

Блогер, организатор путешествий, руководитель проекта «Экспедиция Че» Ксения Чеснокова в разговоре с «360» сравнила Абхазию с Турцией с точки зрения безопасности, транспортной доступности и ценовой политики.

«Абхазия стала стоить как дешевая Турция. Но она интереснее, если говорить о настоящем туризме, а не о лежании на пляже, где тебя кормят много раз в день. Прежде всего, в Абхазии ты можешь каждый день выезжать в очень красивые места», — обратила она внимание.

По мнению Чесноковой, у Страны Души большие перспективы, здесь умеют принимать гостей не хуже, чем в Турции.

РИА «Новости»

«Очень перспективное направление. Я в прошлом году отправляла туда детей с бабушкой, просто на море. А сама ездила смотреть красоту: горы, озера, водопады… Абхазия сейчас очень доступная получается. Авиабилеты дорожают, а сюда можно по-прежнему достаточно бюджетно добраться. В плане красоты республика не проигрывает самым крутым местам мира», — заметила тревел-блогер.

Индустрия гостеприимства в Абхазии, по ее словам, совершенствуется и движется вперед семимильными шагами.

РИА «Новости»

«Приличное жилье в Абхазии начало появляться в прошлом году. Если года четыре назад смотрела предложения, то, будем честными, в основном предлагали сараи. А сейчас я уже нашла очень интересные домики, квартирки. После пандемии коронавируса местные предприниматели быстро сообразили, что поток туристов будет увеличиваться, и начали приспосабливаться под современного отдыхающего, привыкшего к комфорту», — сказала Чеснокова.

В Абхазии, подчеркнула она, есть достойные отели, санатории и частный сектор, но количество предложений пока ограничено.

Базовые правила для туристов

Чеснокова посоветовала туристам соблюдать базовые правила, такие же, как и при поездке в Турцию.

«Большинство неприятностей, которые происходят с туристами в Абхазии, связаны с дорогими автомобилями, поэтому лучше отправляться в путешествие на транспорте „средней руки“. Нужно не размахивать пачками денег, забывать дорогую фото- и кинотехнику в ресторанах, гулять по ночам в безлюдных местах», — обратила внимание тревел-блогер.

РИА «Новости»

Чтобы не попасть на уловки мошенников, она посоветовала не гнаться за подозрительной дешевизной путевок.

Лучше позаботиться об отпуске заранее, приобрести пакетный тур у надежного оператора. При брони через сайт перестраховаться, позвонить в отель, уточнить, ждут ли вас в определенные даты. Ксения Чеснокова тревел-блогер

«Перечислять предоплату за экскурсии не советую, все может на месте измениться. Конечно, бронируя отдых через крупные, известные компании, не получится сильно сэкономить, зато так спокойнее», — заключила Чеснокова.

От Гагры до Псху

Главным городом туристов в Абхазии считают окруженную горами Гагру с пляжами и бальнеолечебницами. Любителей архитектуры восхищает здесь сталинский ампир санатория «Грузия» и других советских здравниц.

Сухум, Новый Афон, Пицунда… Среди самых популярных экскурсий — дача Сталина на озере Рица, Новоафонский мужской монастырь.

В высокогорное абхазское село Псху можно добраться только на вертолете, как в легендарном фильме «Мимино», но оно стоит того.