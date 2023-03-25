Путешествия 25 марта 2023, 15:40 Россиянам рассказали, куда можно поехать без виз в 2023 году Россияне смогут отправиться в путешествие без виз в 2023 году в 100 стран мира Unsplash

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Несмотря на санкции, российские туристы в 2023 году смогут отправиться в 100 стран мира без виз. Портал РИАМО назвал 25 таких государств для комфортного посещения.

Белоруссия оказалась на первой строчке по популярности среди безвизовых стран для россиян. Туда летают прямые рейсы, а пребывать без ограничений можно до 90 дней. Для пересечения границы можно предъявить как российский, так и загранпаспорт.

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На втором месте Босния и Герцеговина. Туда нет прямых рейсов, для въезда нужен загранпаспорт и билеты в обе стороны. Пребывание — до 30 дней. Далее по списку Молдавия. Прямых рейсов в страну также нет. Для въезда требуется загранпаспорт, а пребывание — до 90 дней.

Также в перечне представлены Черногория, Сербия, Турция, Египет, ОАЭ, Тунис, Вьетнам и Таиланд. Россиянам доступны поездки на Кубу, в Грузию, Армению и Азербайджан, Абхазию, Израиль, Индонезию и Иорданию. Среди редких направлений перечислены Малайзия, Узбекистан, Шри-Ланка, Индия, Мальдивы и Сейшельские острова.

Сервис OneTwoTrip рассказал жителям страны, куда можно недорого отправиться за рубеж на майские праздники. Самым бюджетным направлением стал Минск. Минимальная стоимость билета из Москвы в столицу Белоруссии — 4,3 тысячи рублей.