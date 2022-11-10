Путешествия 10 ноября 2022, 16:19 Россиян предложили снимать с рейсов за ненормативную ручную кладь. Винить в этом будет некого Авиаэксперт Смирнов: пассажира могут снять с рейса за сверхнормативную ручную кладь РИА «Новости»

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Аэропорт Шереметьево предложил снимать с рейсов пассажиров, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Такие меры объясняют нежеланием задерживать рейсы и правилами лоукостеров. Авиаперевозчики имеют право не пустить человека на борт, а пассажиру-нарушителю останется винить только себя.

Сверхнормативная ручная кладь

С лета 2022 года аэропорты по требованию Росавиации стали жестче следовать требованиям о повторном досмотре вещей при сдаче в багаж. Из-за этого в ряде аэропортов начались задержки рейсов. Теперь, по данным «Коммерсанта», в Шереметьево предложили не пускать нарушителей правил провоза багажа на борт.

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Основная проблема, по информации издания, заключается в сверхнормативной ручной клади, которую недобросовестные пассажиры пытаются пронести в самолет. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил «360», что сверхнормативными считаются вещи, не соответствующие правилам перевозки ручной клади, установленным авиакомпанией.

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«Иными словами, речь идет о предметах, которые не проходят по габаритным размерам, по массе или другим характеристикам. Например, они могут быть слишком громоздкими, хрупкими, дурно пахнущими и так далее», — сказал он.

PublicDomainPictures

Эксперт добавил, что ручная кладь, которая нарушает правила авиакомпании, может привести к нарушению полетного расписания и задержкам рейсов, поскольку для ее проверки и размещения потребуются дополнительное время и персонал. Все это повлечет за собой расходы как для авиакомпании, так и для аэропорта.

Ответственность пассажира

По словам Пантелеева, дополнительные проверки перед вылетом — достаточно распространенная практика среди лоукостеров. Обычно для этого прямо перед выходом на посадку сотрудники авиакомпании или аэропорта с помощью специального калибратора оценивают размер и вес ручной клади.

Если вещи, которые хочется взять в салон, не соответствуют требованиям, их можно сдать в багаж за дополнительную плату. Но перед этим груз необходимо проверить, чтобы обеспечить безопасность всего полета.

Также пассажир может оставить вещи в камере хранения, чтобы забрать позднее, например, по возвращении, или избавиться от лишнего и пройти на посадку только с той ручной кладью, которая не нарушает установленных требований.

Если человек не хочет соблюдать правила перевозки, он принимает на себя все риски, связанные с тем, что его не пустят на борт Олег Пантелеев.

Пассажиру, не желающему устранять нарушения или не успевающему сделать это без задержки вылета, авиакомпания имеет полное право отказать в перевозке, подчеркнул председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Покупка билета — договор между авиакомпанией и пассажиром, где установлены строгие правила. В случае нарушения договора пассажира снимают с рейса и предлагают лететь следующим, если там будет место. Если места не будет — на следующий день, если и там мест нет — через неделю. Если его это не устраивает, это его проблемы», — объяснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Основа для лоукостера

Авиакомпании устанавливают ограничения на ручную кладь не просто так, уточнил Смирнов. Чаще всего особенно жесткие рамки встречаются у лоукостеров.

Именно за счет минимального количества багажа такие компании могут позволить себе ставить низкие цены на билеты, рассказал эксперт.

Если в самолете оказывается сверхнормативный груз, увеличится общий вес самолета, из-за этого будет повышен расход авиакеросина, который составляет 30% от стоимости всех полетных расходов. Это сразу вводит компанию в убыток Олег Смирнов.

Он подчеркнул, что такие жесткие правила выставляют все лоукостеры мира, а не только российские. Без ограничений по весу и размеру ручной клади компании просто не смогут предлагать более дешевые билеты.

«Есть люди, которые вместо того, чтобы прислушаться к правилам, не понимая, к чему это ведет, начинают распихивать свой багаж по карманам. Чтобы это предотвратить, проводят дополнительный осмотр. Потому что главное — вес самолета, который диктует все правила», — заключил Смирнов.