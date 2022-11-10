Общество 10 ноября 2022, 12:37 Пассажиров с лишним весом в ручной клади предложили снимать с авиарейсов «Коммерсант»: Шереметьево предложило снимать с рейса пассажиров с перевесом в ручной клади РИА «Новости»

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Обслуживающая аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг» предложила снимать с авиарейсов пассажиров, которые прибыли на посадку с перевесом в ручной клади. Об этом написал «Коммерсант».

Таким способом решено бороться с задержками отправки самолетов. В случае перевеса ручной клади следует заново оформить вещи в качестве багажа. На эту процедуру в среднем уходит до 55 минут. Компания призвала снимать с рейса неответственных пассажиров, не взвесивших ручную кладь заранее.

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Кроме того, в аэропортах предложили установить технические терминалы для оплаты штрафа за перевес ручной клади. С этой идеей выступил руководитель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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Также он призвал перевозчиков четко доносить до пассажиров нормы и правила перевоза ручной клади, сообщил телеканал «Царьград».

Ранее сообщалось, что Росавиация отобрала 12 авиакомпаний, которым окажут государственную поддержку. Перевозчикам выделят субсидии за возвраты пассажирам стоимости билетов отмененных рейсов.