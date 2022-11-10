10 ноября 2022, 12:37
Пассажиров с лишним весом в ручной клади предложили снимать с авиарейсов
«Коммерсант»: Шереметьево предложило снимать с рейса пассажиров с перевесом в ручной клади
Обслуживающая аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг» предложила снимать с авиарейсов пассажиров, которые прибыли на посадку с перевесом в ручной клади. Об этом написал «Коммерсант».
Таким способом решено бороться с задержками отправки самолетов. В случае перевеса ручной клади следует заново оформить вещи в качестве багажа. На эту процедуру в среднем уходит до 55 минут. Компания призвала снимать с рейса неответственных пассажиров, не взвесивших ручную кладь заранее.
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Кроме того, в аэропортах предложили установить технические терминалы для оплаты штрафа за перевес ручной клади. С этой идеей выступил руководитель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
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Также он призвал перевозчиков четко доносить до пассажиров нормы и правила перевоза ручной клади, сообщил телеканал «Царьград».
Ранее сообщалось, что Росавиация отобрала 12 авиакомпаний, которым окажут государственную поддержку. Перевозчикам выделят субсидии за возвраты пассажирам стоимости билетов отмененных рейсов.
Самолеты
Аэропорт Шереметьево
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