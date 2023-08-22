Путешествия 22 августа 2023, 18:50 Сигнал «Ковер». Что делать, если рейс отменили, задержали или перенаправили? Судья в отставке Комсолев: при отмене рейса пассажиры имеют право на компенсацию РИА «Новости»

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В трех московских аэропортах 21 августа отменили и задержали 86 рейсов. Над московскими аэропортами было закрыто небо и объявлен режим «Ковер». Люди потеряли время и деньги, кто-то пропустил стыковочные рейсы. Что делать в такой ситуации, чтобы получить компенсацию, — в материале «360».

Юридические основания для компенсации

Ситуации, когда рейс задержан или отменен, могут быть стрессовыми. Но важно помнить, что клиент всегда может запросить компенсацию. В зависимости от того, рейсом какой компанией вы летите, действуют разные стандарты.

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— Если рейс был по России, то размер и меры компенсации будут зависеть от Воздушного кодекса Российской Федерации.

— Полеты по Евросоюзу регулирует Регламентом ЕС № 261/2004. Его действие распространяется на внутренние рейсы по ЕС, а также рейсы, вылетающие или прилетающие в ЕС. Важное условие — перелеты должны осуществлять европейские перевозчики.

— Монреальская конвенция действует на международных направления для стран, которые подписали ее: Россия входит в их число. Именно поэтому на международных рейсах можно получить более высокие компенсации.

— Рейсы из США не в ЕС — в том числе в Россию — регламентируются Сводом федеральных нормативных актов.

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Что положено за задержку и отмену рейса

В беседе с «360» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян напомнил, на что может претендовать клиент при задержке или отмене рейса.

— Если прошло два часа с момента запланированный даты вылета, пассажиру полагаются бесплатные напитки. После четырех часов ожидания — бесплатное питание.

— При задержке по зависящим от авиакомпании причинам, пассажиру положено 25 рублей за каждый час просрочки. Однако компенсация не более 50% от стоимости билета.

— Если рейс задержали ночью на шесть часов или днем на восемь часов, то авиакомпания обязана предоставить отель и организовать трансфер пассажира.

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— Авиакомпания обязана возместить убытки при отмене рейса согласно 2 пункту 13 статьи «Закона о защите прав потребителей». Пассажир вправе требовать компенсацию за потраченные средства: например, за бронь отеля.

Также пассажир вправе взыскать с авиакомпании компенсацию за моральный ущерб. Однако, как правило, для этого необходимо подавать в суд на авиакомпанию.

— Пассажир имеет право улететь без доплаты альтернативным рейсом перевозчика. При отмене рейса авиакомпании с 1 мая 2020 года обязаны возвращать полную стоимость билета. Также клиент имеет право на ваучер.

Помните, что задержки и отмены могут произойти по разным причинам, включая погодные условия, технические неполадки и другие факторы. Вице-президент Альянса турагентств России отметил, что прежде всего обращаться за компенсацией нужно напрямую к представителю авиакомпании.

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Непредвиденные обстоятельства: что делать

Над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово снова закрывали воздушное пространство. Аэропорты не принимали рейсы, а вылеты были отложены. Правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев рассказал «360», что делать пассажиру в таком случае.

По словам эксперта, необходимо обратиться к представителю авиакомпании и оформить письменное обращение на получение компенсации. Что касается сроков, то лучше всего делать это в кратчайшие сроки.

Данные представителей авиакомпании написаны либо на посадочных, либо можно обратиться электронно. Также есть телефон горящей линии. Можно заявить о своем праве через письменное обращени. Владимир Комсолев

Правом перевозки и Воздушным кодексом потребитель имеет право на компенсацию, важную роль в этом вопросе играет категория билетов. Тем не менее собеседник «360» заверил, что авиакомпании обязаны предоставить компенсацию.