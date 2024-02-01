Эксклюзив 01 февраля 2024, 15:57 Россиянам назвали самые выгодные направления для бронирования летнего отдыха Вице-президент АТОР Мурадян: летние туры в Таиланд и ОАЭ выгодно покупать зимой Unsplash

Читать 360tv в

Начало февраля — лучшее время задуматься о летнем отдыхе за границей. У туроператоров появляются хорошие скидки на самые популярные направления. О том, где лучше всего провести летний отпуск с выгодой для кошелька, «360» рассказал вице-президент АТОР по международному туризму и генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

На первое место эксперт поставил популярные курорты Турции. Он пояснил, что сейчас россияне могут воспользоваться действующей акцией раннего бронирования, которая позволяет выбрать отель по душе, а также даты перелета без переплаты во время повышенного спроса.

На втором месте расположился Таиланд. Мурадян отметил, что юго-восточная страна второй год подряд бьет рекорды по популярности у российских туристов.

Есть резон заранее запланировать свое путешествие и забронировать гостиницу, потому что их на всех не хватит. Артур Мурадян вице-президент АТОР по международному туризму

Он добавил, что объем летних бронирований по Таиланду выше среднего по рынку среди других направлений. Но стоит учитывать, что в июне и июле в стране начинается сезон муссонов, хотя обычно российские туристы относятся к дождям очень спокойно.

Курорты Вьетнама для россиян пока не особо доступны. Несмотря на то, что «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в юго-восточную страну, туристов доставят только в ее столицу — Хошимин, откуда до туристических мест Нячанг и Фантьет придется добираться самостоятельно.

Будем надеяться, что как вьетнамские перевозчики к лету, так и “Аэрофлот” смогут возобновить рейсы не только в столицу, но и на курорты, которые пользуются большей популярностью. Артур Мурадян

Объединенные Арабские Эмираты всегда снижают цены на время летнего отдыха. Разница достигает 40% по сравнению с осенне-зимним периодом. Это позволяет туристам получить хороший уровень сервиса за небольшие деньги. Несмотря на сильную жару, в летние месяцы популярность этого направления не уменьшается.

«Если смотреть на не самые очевидные направления, то летом популярностью станут пользоваться Мальдивы. На них сейчас действует скидка в 25−30% от зимних цен, что делает это направление более доступным», — отметил собеседник «360» и добавил, что перевозчики сохранили прямые рейсы из России.

Для тех, кто предпочитает дальнемагистральные перелеты, лучше всего подойдет Куба. Остров продолжает пользоваться популярностью, но стоимость тура в течение года сильно не меняется. Но это хорошая альтернатива для тех, кто уже устал от стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.