Путешествия 30 января 2024, 10:47 Российские туристы стали активно бронировать туры на летний сезон — 2024

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С начала 2024 года российские туристы стали активно бронировать летние туры. По сравнению с прошлым годом число бронирований возросло на 30%. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные пресс-службы ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».

Среди зарубежных направлений рост бронирований составил 77%. Чаще всего россияне выбирают Белоруссию, Абхазию, Турцию, Таиланд, Армению и Казахстан.

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«По большинству лидирующих зарубежных направлений темпы ранних бронирований превышают прошлогодние показатели в несколько раз», — добавили в организации.