Путешествия 14 апреля 2024, 02:33 Нельзя летать «на бровях». Пьяным пассажирам запретят подниматься на борт? Депутат ГД Диденко призвал проверять на алкотестере перед посадкой в самолет Unsplash

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Дебоширы на борту самолета — явление не редкое. Они угрожают безопасности пассажиров и экипажа. Комитет Госдумы подготовил обращение к министру транспорта Виталию Савельеву, в котором призвал снабдить сотрудников авиакомпаний алкотестерами, чтобы они могли проверять подозрительных людей перед посадкой на борт. Насколько эффективна эта мера и станет ли меньше авиадебоширов, выяснял «360».

Дебош на борту

Осенью 2023 года пассажирка «Победы», москвичка Виктория Калашникова, устроила на борту самолета настоящее шоу — бегала по салону, приставала к пассажирам, высыпала на пол мусорный пакет в поиске 100-долларовой купюры. А потом и вовсе стянула с соседа трусы и орально удовлетворила. Свое поведение девушка внятно объяснить не смогла. По прилете ее задержали и завели административное дело за мелкое хулиганство.

В конце марта этого года самолету компании Turkish Airlines, летевшему из Москвы в Стамбул, пришлось вернуться в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Дебошира и его спутниц сняли с самолета.

В феврале рейс Красноярск — Сочи авиакомпании «Россия» задержали на 40 минут из-за неадекватной пассажирки. Пьяную девушку пришлось выводить из самолета при помощи полицейских.

Подобных случаев становится все больше. Это стало причиной для обращения к министру транспорта с просьбой наделить сотрудников авиакомпаний полномочиями и разработать процедуру тестирования пассажиров на алкогольное опьянение.

Вопрос безопасности

Использование алкотестеров позволит улучшить безопасность полетов и предотвратит конфликтные ситуации на борту самолета, когда сотрудникам приходится сталкиваться с неадекватным поведением пьяных пассажиров, а порой и сажать самолет. Такое мнение в беседе с «360» высказал автор инициативы — глава комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он пояснил, что по его инициативе при выявлении алкогольного опьянения выше предусмотренной границы, авиакомпания вправе расторгнуть договор и не пустить пассажира на борт.

«Пассажир не допускается на борт, договор перевозки расторгается по вине пассажира. <…> Задача — не допустить вылета судна с таким пассажиром на борту, то есть предупредить это все на земле», — отметил Диденко.

Депутат уточнил, что проверять всех подряд не придется. Процедура отработана на водителях автотранспорта.

«Здесь то же самое. Есть признаки — проверяют, нет признаков — не проверяют. Все очень просто», — подчеркнул он.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Продажа алкоголя в самолете во время полета — это ответственность экипажа, считает автор инициативы. В авиакомпаниях, где горячительные напитки на борту запрещены, инцидентов меньше.

«Вопрос, насколько наша ментальность готова к таким радикальным мерам, потому что одно дело, если человек боится летать и для этого выпил 50 граммов. Либо он пол-литра выпил — это большая разница. Совсем исключать не нужно, баланс нужно искать», — поделился Диденко.

Депутат отметил, что сотруднику авиакомпании без алкотестера сложно определить степень опьянения. Принятие закона об алкотестерах избавит пассажиров от таких злоупотреблений перевозчиков, когда с самолетов снимали не пьяных пассажиров. В то же время любители горячительного должны понимать, что их могут не допустить на борт.

Если ты представляешь угрозу для себя и окружающих, ты должен знать, что тебе могут отказать в перевозке. <…> Человек должен знать, что нельзя «на бровях» летать. Вот к чему мы должны стремиться. Алексей Диденко глава комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению

Диденко отметил, что эта мера очень эффективна, так как исключит возникновение непредвиденных ситуаций с пьяными пассажирами во время полета. У людей должна появиться установка, что нельзя подвергать себя и других смертельной опасности.

Оскорбительно или не очень

С депутатом согласился юрист Кирилл Овтов, одной из специализаций которого является защита прав потребителя.

«Сейчас существуют некий правовой вакуум в части допуска на борт воздушного судна пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения», — признал собеседник «360».

Авиакомпании в правилах поведения пассажиров на борту ссылаются на статью КоАП РФ, которая запрещает находиться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

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«Таким образом, само появление в общественном месте в состоянии опьянения не образует состава административного правонарушения. И в каждом конкретном случае необходимо проверить, явилось ли такое состояние оскорбительным для человеческого достоинства и общественной нравственности», — пояснил юрист.

Овтов отметил, что определение «оскорбительности» является оценочным, что приводит к правовой неопределенности и вызывает споры. Юрист напомнил, что у Минздрава есть клинические рекомендации при определении острой интоксикации психоактивными веществами, в том числе степени алкогольного опьянения.

Легкая степень алкогольного опьянения характеризуется повышенным настроением и ощущением психического комфорта, при этом человек полностью себя контролирует, рассказал юрист. Человек в средней степени опьянения чувствует расторможенность, проявляет раздражительность и агрессивность, перестает себя контролировать волевым усилием.

Нахождение на борту авиапассажира в состоянии легко опьянения не несет угроз ни другим пассажирам, ни безопасности воздушного судна в целом. Кирилл Овтов юрист

Собеседник «360» заявил, что принятие закона о применении алкотестеров по разработанной процедуре снизит количество конфликтных ситуаций и устранит правовую неопределенность, когда отказывают в полете пассажиру только на основании внешних признаков. Юрист признал, что некоторые пассажиры в средней или тяжелой степени опьянения могут почувствовать неудобство от того, что не смогут воспользоваться услугой авиаперевозки. Однако это несопоставимо с последствиями допуска на борт лиц, которые не контролируют себя. Юрист заключил, что данный законопроект было бы целесообразно принять.