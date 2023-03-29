Путешествия 29 марта 2023, 00:16 А в городе Сочи недешевые ночи. Отельеры взвинтили цены из-за монополии на рынке Вице-президент АТА Мкртчян: отельеры в Сочи подняли цены из-за монопольного положения Pxhere

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Летний отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 30%. Поднятие цен в первую очередь коснется четырех- и пятизвездочных отелей. Десятидневный отпуск в отеле «четыре звезды» с трехразовым питанием обойдется паре туристов в среднем в 220 тысяч рублей. Сумма сравнима с отдыхом в Турции и Египте, причем с опцией All Inclusive. Аэропорт в Сочи — единственный открытый на всем Черноморском побережье России, поэтому местные отельеры, понимая свое монопольное положение на рынке оказания гостиничных услуг, взвинтили цены.

Частное ценообразование

Ограничение транспортной доступности Крыма в негативном ключе сказывается на стоимости отдыха в Сочи, заметил вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Полуостров, по его словам, будет в минусе из-за закрытого аэропорта в Симферополе, затрудненного проезда по Крымскому мосту и недостатка пассажирских поездов. Потери составят три-четыре миллиона человек по итогам сезона.

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В беседе с «360» Мкртчян отметил, что в России нет даже никаких юридических норм, позволяющих государству вмешиваться в ценообразование. Частный бизнесмен сам ведет хозяйство.

«Все это понимают, поэтому не будет никогда никакого государственного вмешательства в ценообразование частных бизнесменов», — отметил он.

Государство, пояснил вице-президент АТА, имеет право регулировать цены в том, в чем принимает участие, где есть государственный капитал.

«Там где бизнес создан без государственного участия, то есть государство не выделило ни одного рубля, ни одной копейки владельцу отеля или ресторана, или самолета, естественно, там не имеют права также регулировать цены. Потому что если ты не хозяин, никаких прав у тебя нет. А государство у нас не является хозяином частного бизнеса», — заметил собеседник «360».

Сочи вместо Крыма

На сегодня Сочи является единственным открытым аэропортом на всем Черноморском побережьем России. Мкртчян отметил, что люди с удовольствием поехали бы, например, в Краснодар, в Анапу, в Геленджик и в тот же Крым, но там не работают аэропорты. А на полуостров еще и не ходят поезда из Сибири и Дальнего Востока.

Самая крайняя точка, откуда можно поехать в Крым на поезде — Омск. Причем составы оттуда ходят не каждый день. Кроме того, заметил вице-президент АТА, перевозку на полуостров осуществляет частная компания. И понятно, что у нее нет даже близко таких возможностей, как у РЖД.

«На сегодняшний день, все, что у нас восточнее Омска — Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Якутск, да что угодно. Люди из этих городов не могут никак попасть в Крым ни РЖД, ни самолетом», — подчеркнул Мкртчян.

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Поэтому жители упомянутых регионов летят в Сочи — на этот курорт рейсы есть. Сочинские отельеры прекрасно осознают, что положение на рынке у них монопольное, и поднимают цены: кто — на 20%, кто — на 30%, по сравнению с прошлым годом.

Если в 2022-м в это время у людей еще были надежды на открытие аэропортов Симферополя, Анапы, Геленджика, Краснодара, то сейчас ни у кого их нет, добавил Мкртчян.

«И поэтому люди уже заранее, особенно из этих регионов, что я сказал — Сибирь, Дальний Восток — покупают билеты в Сочи, естественно, разогревая там цены», — объяснил вице-президент АТА рост стоимости отдыха в городе-курорте.

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Дешевле заграницы

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил в беседе с «360», что на пиковые даты действительно фиксируют подорожание на 20%. Возможно, какие-то отдельные отели обойдутся дороже и июле и августе.

«В целом, в среднем по сезону бронирования по продажам — 10-15%. Это крайне не высоко, учитывая, что продукты некоторые в два раза, другие — на 30% [дорожают]. Все дорожает, а составляющая тура от чего зависит? От тарифовой цены продуктов. Поэтому абсолютно не критично, среднее по инфляции идет удорожание, и бронирование, и продажи это показывают», — заметил Барзыкин.

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Что касается Турции и других заграничных туров, там рост цен несравним, отметил собеседник «360», поскольку только перелет подорожал в 2,5 раза. Барзыкин пояснил, что это связано с санкциями против российских бортов и касается, к сожалению, и направлений юго-восточной Азии, и Китая, и Турции.

«Поэтому там значительно дороже и в прошлом, и в этом году — именно за счет перевозки. Здесь, конечно, объективно дешевле. Связывать и сравнивать с Турцией я бы не стал», — заключил собеседник «360».