Путешествия 28 марта 2023, 04:14 Россиян предупредили о подорожании отдыха в Сочи на 30% «Известия»: летний отдых в Сочи подорожал на 30% из-за потери интереса россиян к Крыму Викимедиа

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Летний отдых в Сочи в этом году подорожал до 30% из-за потери интереса россиян к Крыму. Причиной также стали логистические сложности, сообщили «Известия».

Как рассказал газете вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, Крым будет в минусе из-за закрытого аэропорта в Симферополе, затрудненному проезду по Крымскому мосту и недостатка пассажирских поездов. Потери составят три-четыре миллиона человек по итогам сезона.

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«В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%», — сообщил эксперт.

Эти обстоятельства влияют на стоимость отдыха в Сочи. В 2022 году цены там выросли на 40%, в этом году они поднимутся еще на 20 — 30%. В первую очередь подорожание коснется четырех- и пятизвездочных отелей. При этом стоимость проживания в менее комфортных гостиницах останется на прежнем уровне.

Летом 2023 года отдых на двоих в Сочи примерно обойдется в 220 тысяч рублей на 10 дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием. За такую же сумму вполне можно отдохнуть в Турции и Египте, причем в нее будет включен и перелет, и all inclusive. В Арабских Эмиратах такой же как в Сочи отдых может обойтись на двоих в 180 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рост стоимости на путевки в Турцию летом прогнозируется на 15-30%. Однако увеличение цены не снизит интерес россиян к отдыху в республике.