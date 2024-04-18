Путешествия 18 апреля 2024, 08:00 Дагестан, Коломна или Киргизия? Куда поехать на майские выходные Unsplash

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Майские праздники приближаются — значит, пора задуматься, как провести долгожданные каникулы. Если однодневные поездки в Подмосковье не по душе, можно приглядеться к направлениям подальше от столицы. «360» составил подборку мест для любителей моря, гор, природы и архитектуры.

В какие дни отдыхаем в апреле–мае 2024 года

В этом году времени на мини-путешествие хватит. В честь праздника Труда работникам дали сразу четыре свободных дня — с 28 апреля по 1 мая.

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В честь Дня Победы тоже предусмотрели четырехдневный перерыв — с 9 по 12 мая включительно.

Куда поехать на майские из Москвы

Можно устроить мини-турне по Подмосковью на машине или общественном транспорте, ведь в области много красивых и интересных мест. Также не стоит отказывать себе в поездке в соседний город.

Московская область

В Коломне, конечно, стоит посмотреть на стены Кремля. Помимо крепости, можно посетить дома Куприна, усадьбу Петровых, здание Городской управы и другие исторические объекты. А после многочасовой прогулки можно заглянуть на завод, где делают пастилу, и накупить домой сладкого.

В Серпухове можно погулять по заповедной зоне и увидеть настоящих зубров! Приокско-Террасный природный заповедник располагается в местечке Данки.

Паломникам приглянется путешествие до Высоцкого мужского монастыря.

Маринкина башня в Коломенском Кремле / РИА «Новости»

В Истре можно посмотреть на Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Его основал патриарх Никон в 1656 году. Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы полюбоваться на монастырские стены и собор.

Кроме того, городском округе есть знаменитая сыроварня Олега Сироты, где можно продегустировать продукты и увезти домой гостинцы.

РИА «Новости»

Владимир

Одним из самых популярных городов Золотого кольца остается Владимир. Это место для любителей старины, истории и соборов.

К примеру, можно насладиться красотами Дмитриевского собора с барельефами, Успенского кафедрального собора, сходить в первый в России музей «Старый Владимир» или выпить чай в Доме-музее пряника, где можно пройти мастер-класс по росписи пряников, тарелок, созданию шоколадных конфет.

Музей хрусталя (бывшая Троицкая церковь; справа) и Золотые ворота (на дальнем плане) во Владимире / РИА «Новости»

Казань

Обычно в Казань едут, чтобы посмотреть на контраст русской и татарской культур. Бывалые туристы советуют начать знакомство с городом с Казанского кремля.

Он вобрал в себя несколько музеев, в том числе Музей исламской культуры и филиал петербургского Эрмитажа. Нельзя обойти стороной и одну из главных достопримечательностей — мечеть Кул-Шариф.

Мечеть Кул Шариф Казанского кремля в Казани / РИА «Новости»

Санкт-Петербург

Северная столица в мае прекрасна. К этому времени в городе запускают фонтаны, так что это подходящее время посетить Петергоф — одно из самых красивых мест России. Не стоит забывать и про пешие прогулки, благо в Петербурге всегда есть на что посмотреть.

Также можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора и увидеть город Петра с 43-метровой высоты. Менее подвижным гостям города предлагают обзорные экскурсии, например в Царское Село, маршруты на катерах и теплоходах.

Майские праздники на море: куда поехать в 2024 году

В России есть четыре главных направления — по количеству морей: Черное, Азовское, Каспийское и Балтийское, напомнила в разговоре «360» руководитель турагентства Fun & Sun «Беляево» Эльмира Ахвердиева.

Svetlana Gumerova / Unsplash

«Безусловно, лидерами остаются черноморские курорты: Сочи, Геленджик, Анапа. На Каспийском море можно отдохнуть в Дербенте, Махачкале, Избербаше, или на северной части его побережья — в Астрахани. Если говорить об Азовском море, то популярными курортами будут Крым. Как еще один вариант — Калининградская область, если рассматривать Балтийское море», — рассказала Ахвердиева.

Сочи

Благодаря климату в мае в городе уже довольно тепло, море с каждым днем все больше прогревается. Многие туристы не отказывают себе в удовольствии позагорать на пляже.

В Сочи есть и где погулять, например в Олимпийском парке, парке культуры и отдыха «Ривьера», на чайных плантациях или в дендрарии. А если не хватает смелости залезть в море, можно отправиться в горы — в конце апреля — начале мае сезон катания на лыжах там еще не заканчивается.

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Махачкала

Столица Дагестана славится своими пляжами. Так, довольно людным считаются Черные камни. Пляж Березка подойдет для отдыха с детьми.

Главной точкой для отдыха на побережье считается Центральный пляж. Из-за его расположения людей там тоже обычно много. А вот загородный Оазис менее популярный, но более благоустроенный, чем Черные камни, однако и совсем пустым его назвать нельзя.

Помимо этого, в Махачкале много диких пляжей, например Каменный, Коралл, Прибой и другие.

Вид на Балаклавскую бухту / РИА «Новости»

Крым

Популярными для отдыха на море у туристов остаются такие города, как Ялта, Севастополь, Балаклава, Судак, Евпатория, Феодосия и Алушта. В мае на полуострове погода еще не устойчива, вода в море прохладная, но в целом уже довольно тепло.

Это место остается востребованным еще и потому, что сюда можно доехать разными способами: на личном транспорте или поезде.

Если говорить о загранице, то можно отдохнуть у моря в Турции, ОАЭ, Египте, Таиланде, на Шри-Ланке, Кубе, Мальдивах, Сейшельских островах, в Венесуэле. Эльмира Ахвердиева

Египет

Страна известна популярными курортами на Красном море: Шарм-эш-Шейх, Хургада, Дахаб. В Хургаде много русскоговорящих и развитая инфраструктура со множеством рынков, но довольно ветрено, если вы не собираетесь заниматься виндсерфингом.

В Шарм-эш-Шейхе спокойнее, удобнее добираться до горы Синай с монастырем Святой Екатерины. Дахаб — место для творческих людей, которым требуется перезагрузка.

Вмае вода в Красном море прогревается достаточно, чтобы купаться, при этом еще нет экстремальной жары.

Кроме того, в период майских праздников можно успеть в Каир — место с открыток, ведь в районе Гизы располагаются знаменитые пирамиды фараонов и сфинксы.

Еще один важный плюс — визу в Египет можно купить прямо в аэропорту по прилете.

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Турция

Еще одна безвизовая страна, очень популярная у россиян, — Турция. В мае там уже комфортная погода для пляжного отдыха и купания. Если вода окажется все-таки прохладной, у многих отелей есть свои бассейны с подогревом.

Помимо пляжа и солнца, в мае в Турции можно посмотреть на цветение олеандра и роз.

Куба

Куба знаменита узкими улочками и пляжами с белоснежным песком. Хотя в мае начинается сезон затяжных дождей, который продлится до октября, в самом начале месяца (а лучше с конца апреля) попытать удачу все же можно.

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Туристы очень любят гулять по Старой Гаване — это район с лабиринтом разноцветных улиц, крепостями, памятниками, церквями. Но нужно быть аккуратнее — там много карманников.Гулять и загорать можно на набережной Эль Малекон.

Еще Кубу любил Эрнест Хемингуэй, и местные жители любят напоминать об этом. Поэтому можно устроить целый тур по любимым барам писателя.

Для прилета на Кубу виза не нужна. Ее оформят в аэропорту.

Шри-Ланка

В мае погода в этом островном государстве переменчивая. Например, в западной части могут пройти кратковременные дожди, а вот на северо-востоке более сухо и солнечно. Это районы Калутара, Коггала и Негомбо.

Для въезда в страну нужна виза, которую можно оформить заранее или в аэропорту. До 30 апреля ее делали бесплатно, однако в мае россиянам придется платить сбор 50 долларов до поездки или 60 долларов — по прилете.

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Как провести майские праздники в горах

«Для любителей гор в России можно выделить Краснодарский край, Сочи, в частности Красную поляну, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, Дагестан, Ингушетия. Интересное место — озеро Банное, окруженное Уральскими горами в Башкирии. Большим спросом пользуется Кемеровская область», — рассказала руководитель турагентства.

Эльбрус

В мае на Эльбрусе вовсю светит солнце, а сезон катания подходит к концу. Тем не менее снег еще не тает, поэтому прокатиться на лыжах в последний раз за зиму все же удастся.

Там находится самая высокая канатная дорога в России и вторая в Европе —3847 метров над уровнем моря. В ясную погоду на снегоходе можно подняться еще выше. Также на Эльбрусе круглый год работают термальные источники «Гедуко» и бани.

Архыз / РИА «Новости»

Архыз

Село в Карачаево-Черкессии и одноименной горнолыжный курорт хорошо известен любителям лыж. Приехать сюда смогут и те, кто совсем не умеет кататься, но очень хочет научиться: есть целый кластер инструкторов и отдельные трассы для новичков. Канатная дорога поднимет туристов на высоту 3014 метров.

Ингушетия

В республике обустроен горнолыжный курорт «Армхи». Он не такой большой, как Архыз, — всего две трассы, но есть дорожки для горнолыжных велосипедистов. После лыж или велосипедов можно отдохнуть в бассейнах и спа-комплексах.

Шымбулак

Это самый крупный горнолыжный курорт Казахстана. В мае уже довольно поздно становиться на лыжи, тем не менее активный отдых в горах и на природе — идеальные выходные.

Например, можно прокатиться на велосипедах, устроить верховую прогулку или просто погулять в горах. Любителям экстрима рекомендуют полет на параплане.

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Гудаури

Это горнолыжный курорт в Грузии, на южных склонах Большого Кавказского хребта. Помимо отдыха на природе, можно съездить в Тбилиси — прекрасный город для пеших прогулок, где можно накупить сувениров и вкусно поесть. Цены в Грузии ниже, чем в среднем в Европе, а сервис на том же уровне.

Каракол

Горнолыжная база в Киргизии ранее служила местом для подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Сейчас это довольно популярное место для отдыха благодаря красивой природе и комфортному климату.

Каракол расположен вблизи восточной оконечности озера Иссык-Куль / Above Horizon / Unsplash

Расположенную на склонах гор Тянь-Шань базу окружают густые хвойные леса. Сам же комплекс находится на высоте 2,3 тысячи метров над уровнем моря.

В мае там можно покататься на джипах, организовать конную прогулку, собирать грибы или заняться рыбалкой на озере.

Среди российских направлений для поездок на природу лидером остается Краснодарский край. Также популярны Крым, Калининградская область, Карелия, Байкал, кавказские Минеральные Воды, а за границей — Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Венесуэла.

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Как туристу подготовиться к путешествию

— Определите цель путешествия. Это может быть отдых на море или изучение другой культуры, экскурсионные туры.

— Выберите маршрут, как добираться до места: самолет, поезд, автобус или личный транспорт

— Подготовьте документы. Это очень важный пункт. Если человек собирается в поездку за рубеж, то самое главное — проверить срок действия загранпаспорта. Позаботьтесь о визе, если она требуется, и оформите медицинскую страховку. При выезде нужно убедиться, что на руках есть билеты, ваучеры и прочие необходимые документы.

Lex Melony / Unsplash

— Составьте список нужных вещей с учетом личных предпочтений, климата и культуры места, куда вы едете. Возьмите аптечку туриста, зарядные устройства и полезные мелочи, например карманные разговорники или словари.

— Посчитайте бюджет поездки. Снимите наличные деньги и купите валюту, если там, куда вы едете, не принимают российские карты.

— Получите удовольствие от путешествия. Любая поездка — это возможность узнать что-то новое, изучить другую культуру.