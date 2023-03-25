Путешествия 25 марта 2023, 23:48 Федор Конюхов побил мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре Путешественники Конюхова и Меняйло побили рекорд по дальности полета на воздушном шаре РИА «Новости»

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Воздушный шар российских путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел свыше 2368 километров и побил установленный японцами в 1994 году мировой рекорд по дальности полета. Об этом сообщили на сайте мореплавателя.

«Российские пилоты преодолели 2368 километров, тем самым превысив рекорд дальности полета теплового воздушного шара, установленный в 1994 году японскими пилотами», — сообщили на сайте Конюхова.

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Аэростат совершил самый длительный полет за полярным кругом. Путешествие проходило в коридоре в 67-70 градусов северной широты. Пилоты продолжат полет до рассвета, а после приземлятся возле поселка Хатанга, центра Полярной авиации.

Воздушный шар российского производства «Фосагро» в настоящее время летит со скоростью 60 километров в час на высоте около четырех тысяч метров к северу от плато Путорана в Красноярском крае. Конюхову и Меняйло, президенту Федерации воздухоплавания России, придется провести в воздухе около 14 часов, чтобы побить свой собственный рекорд в 55 часов. Конюхов и Меняйло были первыми отечественными пилотами, совершившими полет с открытой корзиной над морем в высоких северных широтах, сообщил ТАСС.