Экология 24 марта 2023, 09:33 При поддержке РЭО Конюхов отправился в рекордный полет

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В воздухе шар пробудет более 60 часов

Российский экологический оператор выступил партнером проектов известного экоактивиста и мореплавателя Федора Конюхова. Одной из ключевых экспедиций Конюхова в 2023 году станет беспосадочный полет на тепловом воздушном шаре. Он стартовал 24 марта в Мурманской области. Планируется, что в воздухе шар пробудет более 60 часов и преодолеет расстояние в 2,5-3 тысячи км, что побьет сразу два мировых рекорда - дальность и продолжительность полета.

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«РЭО рад поддержать проекты Федора Конюхова, направленные на популяризацию экологии и заботы об окружающей среды. Уверен, что получим практическую пользу благодаря экспедициям Федора Филипповича — в первую очередь, с точки зрения экопросвещения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специально для перелета создан самый большой за всю историю отечественного воздухоплавания воздушный шар. Высота конструкции вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте — 5 тонн, объем оболочки 12 тысяч м2. Пилотировать шар будут Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

«Так как РЭО руководит федеральными проектами „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ и „Экономика замкнутого цикла“, очень надеюсь, что наше сотрудничество привнесет большой вклад в становление новой культуры обращения с отходами, осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде», — отметил Федор Конюхов в своем Telegram-канале, комментируя проект.

РЭО будет транслировать результаты экоэкспедиции в соцсетях: Телеграм-канале и ВКонтакте.

В 2023 году РЭО поддержит еще один проект Федора Конюхова - проект по мониторингу микропластика в океане на катамаране. Под эгидой РЭО планируются исследовательские походы через Индийский, Атлантический и Тихий океаны, а также исследования в Азовском, Чёрном и Каспийском морях и на Байкале. В ходе походов будут проведена оценка содержания микропластика в российских и зарубежных водах.