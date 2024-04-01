Эксклюзив 01 апреля 2024, 12:05 «Это не шутка». Куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге Вице-президент РСТ: регионы положительно оценили опыт курортного сбора Unsplash

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С 1 апреля для гостей Санкт-Петербурга начал действовать курортный сбор 100 рублей в сутки с человека. Куда направят эти деньги, и какие результаты дал аналогичный опыт в других регионах, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, эксперимент по взиманию курортного сбора действует в четырех субъектах: в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Крыму. В прошлом году в этот список решили включить Санкт-Петербург.

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«[Курортный сбор] могли начать взимать с лета, но перенесли на 1 апреля. Это не шутка, это реалии, и теперь каждый приезжающий в Санкт-Петербург и поселяющийся в гостинице вместе с платой за гостиницу уплачивает 100 рублей в день», — отметил собеседник «360».

Администраторами процесса будут выступать организации, размещающие туристов, указал Барзыкин. Некоторых категорий граждан курортный сбор не коснется: со слов вице-президента РСТ, существует около двух десятков разных льгот, и регионы могут дополнять этот список. Например, в Краснодарском крае предлагали освободить от сбора жителей центральной части региона, выезжающих к морю.

На серьезные инвестиции не хватит

Собеседник «360» уточнил, что 100 рублей — это предельная сумма курортного сбора. Ее применяют только в Кавминводах в Ставропольском крае и теперь в Петербурге.

Какие «баснословные» доходы с этого получат, сказать несложно. В Кисловодске, например, хвалятся, что отремонтировали дорожки — эти средства тратят на курортную инфраструктуру. <…> Для серьезных инвестиций эти средства не подойдут. Они только на поддерживающий ремонт, обустройство, то есть достаточно ограничены. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии

Эксперт добавил, что на взимание курортного сбора и его администрирование тоже уходят деньги. По словам вице-президента РСТ, раньше в России действовал единый туристский сбор, но в начале 2000-х годов Минфин от него отказался, так как на администрирование тратили больше финансов, чем получали.

Распространяется не на всех

Регионы могут сами регулировать взимание, отметил собеседник «360». Например, в Крыму Севастополь с самого начала отказался от сбора, периодически его отменяли на всем полуострове, а в Краснодарском крае он не действовал во время чемпионата мира по футболу 2018 года, напомнил Барзыкин.

По результатам эксперимента будут принимать дальнейшие решения о курортном сборе, но уже появляется все больше желающих его ввести, сказал вице-президент РСТ.

Куда, для чего и сколько этих средств должно идти, решают сами законодательные органы регионов. Они же определяют тариф этого сбора. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии

По словам собеседника «360», малые средства размещения, то есть небольшие хостелы, могут уходить от взимания курортного сбора. Такая ситуация сложилась на побережье в Краснодарском крае, но пока неизвестно, как будут обстоять дела с администрированием в Санкт-Петербурге, указал эксперт. Не уплачивают курортный сбор и те, кто сдает жилье в найм, поэтому есть претензии, что мера охватывает не всех, объяснил Барзыкин. Крупным же комплексам и гостиницам от взимания сбора не уйти, отметил вице-президент РСТ.

«Регионы, по предварительным оценкам, положительно оценивают этот опыт и не отказываются от него. А как оценивают туристы, это надо спросить у них: кто-то не обращает на это внимания — там, где это синхронизировано с обустройством. Допустим, в Сочи это заметно, думаю и в Санкт-Петербурге это будет происходить. Наверное, будут и недовольные этим, но это не шутка, это правда», — резюмировал Барзыкин.