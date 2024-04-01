Путешествия 01 апреля 2024, 01:42 В Петербурге начнут взимать курортный сбор с 1 апреля РИА «Новости»

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С 1 апреля туристам, посещающим Северную столицу, придется платить курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Эта мера касается совершеннолетних гостей города, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения.

Средства, собранные с туристов, направят на развитие туристической инфраструктуры города. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что за оставшиеся восемь месяцев 2024 года поступления в бюджет от курортного сбора составят около 310 миллионов рублей.

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Эти средства могут направить на благоустройство пляжей в Курортном районе, реставрацию Московских триумфальных ворот или создание фонтана в Линейном парке.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отчитал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что Северная столица не возглавляет туристический рейтинг России, а занимает в нем третье место.