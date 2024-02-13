Путешествия 13 февраля 2024, 13:46 Чего испугались туристы? Цены на туры в Египет резко снизились Турэксперт Арутюнов объяснил причины падения цен на отдых в Египте Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Отдых в популярном у российских туристов Египте резко подешевел. По информации АТОР, снижение стоимости туров за год составило 20%. Причины такого падения цен объяснил в беседе с «360» генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Почему туры в Египет резко подешевели?

По словам специалиста, туры в популярную для отдыха страну дешевеют по вполне объективной причине — сказывается сезонность.

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Арутюнов напомнил, что в целом самыми высокими пиками, когда поездки бывают очень дорогими, традиционно остаются новогодние и майские праздники. Между ними тоже есть даты, когда цены могут повыситься, — это 8 Марта и 23 Февраля, однако в это время скачки спроса все-таки менее выражены.

«Поэтому между этими двумя большими пиками — на Новый год и на майские выходные, — чтобы заполнить рейсы, компании и отели снижают цены», — пояснил он.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кроме того, по словам эксперта, для Египта российский рынок был не единственный, в страну ехало и много европейских туристов. Однако сейчас сложилась такая ситуация, что многие европейцы ехать на отдых в эту страну побаиваются.

«Особенно опасаются те европейские туристы, у кого плохо с географией, и они думают, что сектор Газа находится чуть ли не на территории Шарм-эль-Шейха. И вот они слушают всякие политические новости и едут в Египет меньше, поэтому и цены падают. Спрос определяет предложение», — подчеркнул собеседник «360».

Когда лучше всего ехать в Египет

Говоря о выборе оптимального времени для поездки в Египет, Арутюнов назвал подходящими весенний и осенний периоды, когда в стране нет такой изнуряющей жары, как летом, когда температура может подниматься до +40 градусов.

«Не всем такая жаркая погода нравится, поэтому многие предпочитают ехать весной или осенью — это самое оптимальное время для посещения Египта, не так жарко, но и не так прохладно, как на Новый год», — добавил эксперт.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Как спланировать отдых с детьми в Египте

При планировании семейного отдыха с детьми Арутюнов рекомендовал обратить внимание на отели, работающие по системе All Inclusive, или «Все включено». Это очень удобно, потому что людям не надо нагружать себя заботой о питании, возить наличные средства.

Плюс надо выбирать отели, где есть детские развлечения, аттракционы, аквапарки — все это пользуется популярностью. Дмитрий Арутюнов турэксперт

Что касается страхов из-за нападения акул, добавил Арутюнов, то здесь важно понимать, что отели предпринимают необходимые меры безопасности: огораживают территории для купания специальными сетками.

Кроме того, в воде необходимо сохранять бдительность и строго соблюдать запреты на дайвинг и купание, если они установлены в тех или иных местах.

Самое дешевое пляжное направление этой зимой

По данным Ассоциации туроператоров России, Египет этой зимой стал самым востребованным направлением для пляжного отдыха.

В среднем за последний месяц туры в страну подешевели на 30%, указали «Известия». Один из основных туроператоров по этому направлению сообщил изданию, что отдых в Египте в феврале обойдется дешевле на 10-15%, чем в ноябре 2023-го.

По подсчету АТОР, за год цены упали в среднем на 20%, причем на некоторые отели они снизились еще больше, отметила газета.