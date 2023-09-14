Мир 14 сентября 2023, 18:02 Россиян призвали соблюдать ограничения на плавание из-за нападений акул в Египте Посольство в Египте призвало россиян соблюдать ограничения из-за нападений акул Unsplash

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Туристам порекомендовали соблюдать все ограничения египетских властей после нападения акулы на гражданку Египта. Об этом заявили в Telegram-канале посольства России в стране.

В ведомстве напомнили, что в среду, 13 сентября, акула атаковала девушку. Пострадавшая находится в больнице, ее состояние удалось стабилизировать. Пляж в Дахабе, где произошло ЧП, временно закрыли.

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«Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море», — заявили в посольстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что египетское министерство по делам окружающей среды уже созвало специальную комиссию, чтобы исследовать прибрежную зону и оценить ситуацию с опасными животными.

Нападение акулы произошло в море близ отеля «Лагуна» — пострадавшую от хищного животного девушку успели вытащить на берег. Как сообщил очевидец, она, вероятнее всего, лишилась руки.