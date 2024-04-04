Эксклюзив 04 апреля 2024, 16:41 «Нереально везучий человек». Житель Домодедова чудом выжил после наезда поезда Источник «360»: застрявший на ж/д-станции «Щербинка» получил ушиб и ссадины

Читать 360tv в

Житель Подмосковья попал под поезд на станции «Щербинка» и чудом уцелел. В соцсетях появилось множество видеозаписей, на которых зажатый между платформой и электричкой мужчина невозмутимо курит, несмотря на панику вокруг. Подробности случившегося выяснил «360».

Был возможен летальный исход

Оператор железнодорожной станции рассказал «360», что житель Домодедова был очень пьян и упал на пути. Спасли молодого человека находившиеся рядом знакомые, благодаря которым машинист заметил человека и экстренно затормозил.

Реклама

«Он нереально везучий человек. Мало того, что он был очень пьяный, он был там со своими друзьями. <…> Они пытались дать сигнал остановки поезду, поезд успел среагировать», — отметил оператор.

Он признался, что не видел пострадавшего, но общался с медиками скорой помощи, которые осматривали спасенного молодого человека.

«Он был пьяный. В скорой он сидел, общался. В бригаде скорой помощи сказали, что у него даже переломов не было», — удивился работник станции.

По его словам, жителя Подмосковья спасла реакция машиниста. Если бы поезд остановился чуть позже, то упавший на пути мужчина мог погибнуть, указал оператор.

«Его зажало между поездом и платформой, но его не прокрутило. Поезд успел остановиться. Если бы этот поезд проехал еще пару метров, то было бы не все так хорошо. Вполне был возможен летальный исход», — подчеркнул он.

Тянули за руки

Один из очевидцев, который помогал пострадавшему, поделился с «360» другими подробностями случившегося. Он рассказал, что не был знаком с молодым человеком и сам чуть не упал, когда вытягивал того из-под поезда.

«Я его за руки тянул. Дал бог, что я сам туда не упал», — объяснил мужчина.

Очевидец вспомнил, что жителю Подмосковья кричали о приближающемся поезде, но тот не успел подняться на платформу вовремя.

«Он шел через переезд, я видел, что едет электричка. Я ему начал кричать, чтобы он бежал быстрее. Он начал чуть быстрее идти, я его схватил за руку», — отметил мужчина.

Freepik

Отказался от госпитализации и ушел

Врач скорой помощи, который осматривал пострадавшего, сообщил «360» о состоянии спасенного. Житель Подмосковья отделался ушибом и ссадиной, а после осмотра отказался от госпитализации и ушел.

«Получил он ушиб поясничной области и ссадину грудной клетки. Переломов не было, осматривали его в своей машине. Серьезных травм не было», — заявил врач.

Он также подтвердил, что чудом выживший мужчина был пьян.

«Он был в алкогольном опьянении, но адекватный, то есть не сильно много было алкоголя», — объяснил врач.

Медицинский работник пытался при осмотре выяснить, как именно молодой человек попал под поезд. По словам врача, на этот вопрос мужчина отвечать отказался.

«Он ничего не сказал. Сказал, что ему дальше в Москву надо ехать», — заключил работник скорой помощи.

Ранее под поезд попал житель Санкт-Петербурга. Мужчина упал на пути на станции метро «Невский проспект». Пострадавшего вытащили на платформу и передали медикам, но спасти его не удалось.