Происшествия 20 марта 2024, 09:05 Упавший на рельсы в метро Петербурга мужчина умер в реанимации 78.ru: попавший под поезд на станции метро «Невский проспект» мужчина умер РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге в метрополитене на пути упал мужчина. Пострадавшего привезли в больницу, но спасти его не удалось, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, ЧП произошло вечером 19 марта на станции метро «Невский проспект». На рельсы упал 36-летний пассажир. Сотрудники подземки вытащили его на платформу и вызвали скорую. Однако медикам не удалось спасти мужчину, он скончался в реанимационном отделении медучреждения.

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Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее машинист поезда на станции Молжаниново на севере Москвы заметил на рельсах тело молодого человека. На вид погибшему было около 20 лет.