Взрыв телефона в руках у петербуржца попал на видео

Пожилой петербуржец попал в ожоговую реанимацию после того, как у него в руках взорвался аккумулятор телефона. Видео с моментом взрыва оказалось в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах видно, что мужчина сидел на лавочке на улице Дыбенко. Внезапно в его руках взорвался телефон. Он упал на асфальт, едва не разбив голову о каменную урну. На записи можно видеть, как в эти секунды от пострадавшего идет дым.

На помощь ему бросились два молодых человека. Они перевернули мужчину. Стали поливать его водой из бутылок. Затем один прохожий оставил их. А второй и еще одна подбежавшая к ним девушка вызвали и дождались скорую помощь.

Пока машина ехала на вызов, они сняли с мужчины верхнюю одежду и положили его на землю.

Медики доставили его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там он был помещен в ожоговую реанимацию в состоянии средней тяжести, сообщила «Фонтанка.ру». У 54-летнего мужчины диагностировали 8% ожогов шеи и грудной клетки.

В феврале прошлого года похожий несчастный случай произошел в Волгограде, где мобильный телефон взорвался в руках у 11-летнего мальчика.