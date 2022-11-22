Эксклюзив 22 ноября 2022, 19:08 «Пять часов катались — везде отказ». Что известно об убийстве собаки под Красногорском Депутат Бурматов назвал отказ полиции расследовать убийство собаки в Подмосковье саботажем freepik

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В Подмосковье неизвестный человек расстрелял собаку. Местные жители и волонтеры пытались спасти ее, однако ветеринары не захотели связываться с бездомным, пусть и чипированным животным. Полиция не приехала на место преступления, уголовное дело до сих пор не заведено.

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Множественные пулевые ранения

В поселке Отрадное городского округа Красногорск Московской области в воскресенье, 20 ноября, нашли истерзанную собаку. Люди, гулявшие по району, увидели следы крови на снегу, которые ввели к спуску в подвал жилого дома. Там лежало и истекало кровью животное, рассказала «360» волонтер Ирина.

Визуально было заметно порядка девяти проникающих ранений в лапу. Большие гематомы в области живота — видно, что били. Печень была вся синяя, нам потом врачи показали Ирина волонтер.

Собака была довольно крупная, отметила собеседница «360». Неравнодушные жители нашли машину, погрузили туда животное и отправились к врачам. Однако везде пострадавшей отказывали в помощи.

«Мы целый день катались. Путилково, Митино, Сабурово — повсюду просто был отказ: „Собака уличная“. Но ведь она же с номерной биркой, значит, стерилизована, у нее есть прививки. Никто не оказал никакой помощи», — добавила волонтер.

Еще перед поездкой по клиникам удалось собрать на лечение внушительную сумму — почти 100 тысяч рублей. Люди готовы были оплатить операцию и осмотр животного, но медики не взялись лечить и за деньги.

«Мы ездили пять часов, пока не нашлась одна-единственная клиника, которая нас приняла. Там врачи сразу вызвали специалистов УЗИ, хирургов, быстро подготовили все к операции. Но мы потеряли время, пока собака истекала кровью. Страшно, что такое у нас происходит», — сказала Инна.

Тело отправили на экспертизу, в пятницу будет готово заключение.

По словам Ирины, добровольцы попытались вызвать полицейских на место ЧП, чтобы они могли зафиксировать кровавые следы и составить протокол. Три часа 10 человек стояли на морозе, но сотрудники правоохранительных органов так и не прибыли.

Тогда инициативная группа обратилась в Отрадненский отдел полиции с заявлением. Однако, согласно действующему законодательству, животное — имущество. Если это «имущество» бесхозное, то и нанесенный ему вред мало кого волнует.

«Поэтому мы решили, что это животное наше, что мы над ним уже месяц как взяли шефство. Ее действительно все местные подкармливали — эту собаку все знали. Хочу особо подчеркнуть, что она была чипирована, то есть социальна и безопасна», — отметила Ирина.

В отделении жители сообщили, что намерены получить возмещение средств, затраченных на транспортировку раненой собаки, лечение, экспертизу и кремацию, а также компенсацию морального ущерба, уточнила волонтер.

Дадут делу ход или нет — будут решать три дня.

Дом, у которого нашли раненую собаку / Телеканал "360"

«После обращения участковый запросил в управляющей компании видео с камер наблюдения подъездов. Такая ситуация происходит в этом районе не первый раз. Есть снимки, доказывающие, что такой же дробью была ранена другая собака», — объяснила Ирина.

Рядом с жилым комплексом, по словам волонтера, находится конный клуб, и его егерь старается не допускать никаких собак на территорию, неважно — домашнее это животное или бродячее. Местные жители довольно часто слышат стрельбу с территории клуба.

Погибшая собака / Телеканал "360"

Устаревший закон

Ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков заявил в беседе с «360», что сотрудники ветклиник могли отказать по разным причинам. Чаще всего нежелание брать беспризорное животное с открытыми ранениями связано с угрозой бешенства.

«По существующим, хотя и устаревшим правилам таких животных ветеринарной клиники принимать не должны. Этим должны заниматься государственное ветеринарное учреждения и лаборатории. Но они работают не круглосуточно», — сказал Шеляков.

Он посоветовал в подобных ситуациях для экономии времени и сил сначала обзвонить клиники и найти те, которые согласятся принять раненое животное без документов. И только тогда везти пациента.

РИА «Новости»

Саботаж полиции нужно пресекать

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил «360», что человеку, расстрелявшему животное, грозит как минимум три года лишения свободы.

«Это первая часть 245-й статьи Уголовного кодекса, то есть убийство одного животного. Плюс незаконное использование оружия в местах, не предназначенных для охоты. Однако проблема не в самом законе, а в его применении», — уточнил парламентарий.

Бурматов напомнил, что уголовное дело должно быть заведено и расследовано, затем его передадут в суд. Сейчас мяч полностью на стороне правоохранительных органов: бери и применяй, в законе четко прописано, что такое жестокое обращение с животными.

Если уголовное дело не станут заводить, должна отреагировать прокуратура. Мы ежедневно отрабатываем от 200 до 400 депутатских запросов по таким вот ситуациям по всей стране, через прокуратуру, заставляя возбуждать уголовные дела Владимир Бурматов.

К ответственности могут привлекать и сотрудников органов, которые неправомерно отказывались делать свою работу. Переломить ситуацию поможет только грамотная работа с личным составом и вмешательство вышестоящих организаций, подчеркнул депутат.

Нужна более жесткая реакция со стороны прокуратуры на факты такого вот саботажа, который мы очень часто, к сожалению, в этой статье наблюдаем. Многим полицейским кажется, что собака, тем более бездумная, никому не нужна, несерьезное преступление. Это неправильный подход! Владимир Бурматов.

По мнению Бурматова, подобные выводы порождают безнаказанность и в следующий раз преступник может открыть огонь уже не по бездомному животному. Полиции и прокуратуре нужно жестче реагировать на такие факты.