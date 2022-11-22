Эксклюзив 22 ноября 2022, 16:06 Бездомную собаку расстреляли из дробовика в подмосковном поселке Отрадное Волонтеры обнаружили расстрелянную бездомную собаку в подмосковном поселке Отрадное

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Истекавшую кровью собаку обнаружили у спуска в подвал одного из домов в подмосковном поселке Отрадное. Местные активисты отвезли животное к ветеринару, но его жизнь спасти не удалось. Во время операции ветеринар установил, что в пса кто-то выстрелил несколько раз, рассказали «360» волонтеры.

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По их словам, за собакой ухаживали и раньше. Никто не ожидал, что кому-то придет в голову расправиться с животным. Когда пса нашли, все вокруг было в следах крови, рассказали собеседники «360».

«Бедное животное лежало и истекало кровью на ближайшем спуске в подвал», — поделились активисты.

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В ближайшей ветеринарной клинике собаке сделали операцию, но хирургическое вмешательство не помогло. Животное не дожило до утра. Врач обнаружил у него многочисленные пулевые ранения. По оценке специалиста, в собаку стреляли из дробовика.

По словам одной из активисток, на теле собаки нашли минимум девять пулевых ранений. Кроме того, ей отбили печень, а на животе были огромные гематомы. То есть животное жестоко били, добавила собеседница «360».

Возможно, собаку можно было бы спасти, но ее не хотели принимать несколько ветклиник: животное бездомное, хотя и чипировано. В итоге собака потеряла много крови.