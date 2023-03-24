Эксклюзив 24 марта 2023, 14:25 «Ушиб и гематомы». Водитель в Сокольском наехал на ребенка, сидевшего на дороге у лужи Наехавший на ребенка в Сокольском водитель заявил, что не видел игравшего у лужи мальчика

Читать 360tv в

Водитель легковушки из поселка Сокольское Нижегородской области наехал на ребенка, игравшего в луже. Мать пострадавшего мальчика рассказала «360», что намерена добиваться привлечения автомобилиста к уголовной ответственности.

Наехал и ушел в магазин

На оказавшихся в распоряжении «360» кадрах видно, что водитель во время поворота направо не заметил ребенка, который сидел возле лужи на дороге. Машина наехала на мальчика и почти сразу остановилась. Тут же на место подбежали два человека, среди которых была мама пострадавшего Марина.

Реклама

«Я стояла на остановке, тут все рядышком. Гляжу — машина едет, я никак не подумала, что она поедет на него. А она едет, едет и не останавливается. Я бегом бежать, ему по капоту, а он в другую сторону вообще смотрит», — рассказала она.

Она предположила, что водитель мог посчитать, что наехал на лужу или кирпич. По ее словам, после наезда на ребенка мужчина вышел из машины и ушел в магазин по своим делам. Вернулся, когда на месте уже была скорая. К тому времени мать уже достала ребенка из-под автомобиля.

«Ночью [сын] спал плохо, сейчас мы поедем на рентген и там уже выясним, потому что косточки хрупкие, кто его знает. Вчера посмотрели на животе, на правом боку гематома и на руке гематома, ушиб. А что внутри — надо рентген делать. Ушиб и гематомы, переломов нет, слава богу», — рассказала о состоянии мальчика его мать.

Она добавила, что водитель никак не объяснил свой поступок. Мужчина все время молчал, отметила она. По словам Марины, после обследования в больнице она поедет в полицию, чтобы написать заявление. Женщина намерена привлечь автолюбителя к уголовной ответственности.

Не заметил ребенка

Попавший в ДТП водитель Николай Чумаков рассказал «360», что в тот день искал место для парковки. Он повернул направо, но не увидел никого перед машиной.

«Я стал потихоньку поворачивать, а там пригорочек и неглубокая лужа <…> Посмотрел на ту и ту стороны, никого нет. А оказалось, ребенок у лужи сидел. И я съехал и его накрыл маленько, машина-то у меня сразу заглохла, я никуда не поехал и выпятился назад сразу», — объяснил водитель.

По его словам, мама ребенка стояла на остановке и разговаривала по телефону. Когда она подбежала к машине и начала стучать по капоту, он не сразу понял, что случилось.

«Никого нет, никто не бежал <…>, а я его не видел вообще <…> он у лужи сидел, не знаю, что он там делал, ничего не понимаю», — добавил Чумаков.

По словам собеседника «360», с мальчиком не случилось ничего страшного, он отделался царапинами и шоковым состоянием. Водитель не считает себя виноватым в сложившейся ситуации.

«Потому что и мама-то не глядела, по телефону разговаривала на остановке <…> Что удивляет — ладно бы он бежал — сидит на корточках, пригорочек, лужа, не видно было его, никакого обзора. Не было удара, просто я скатился в эту яму», — добавил Николай Чумаков и подчеркнул, что был трезв.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту аварии с участием шестилетнего мальчика. В пресс-службе ведомства рассказали, что сотрудники проводят расследование по административному делу о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью.

Водитель из Ижевска сбил 11-летнего ребенка. Школьник переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.