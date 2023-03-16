16 марта 2023, 15:47
Мальчик попал под колеса иномарки в Ижевске
Одиннадцатилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.
Авария произошла на улице Автозаводской во вторник. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем иномарки Volkswagen Polo не заметил переходившего дорогу ребенка и сбил его.
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Отмечается, что мальчик получил травмы разной степени тяжести.
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