Происшествия 25 марта 2024, 20:41 Тряслись на суде, как грязные животные. Четверо террористов из «Крокуса» — кто они? Обозреватель «360» Ракитский: истинное лицо террористов увидели на суде в Москве

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Суд отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в Crocus City Hall. До 22 мая под арестом пробудут Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. После задержания террористов звучали разные версии о том, что могут представлять собой эти преступникии кто за ними стоит. В версиях разбирался обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

Истинное лицо террористов — грязные трясущиеся животные. Их имена: Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов — подонки признались, что убили посетителей Crocus City Hall.

Когда появились первые кадры изнутри, все наперебой говорили, что это профессиональные боевики, хладнокровные убийцы, натренированные машины для расправы, но когда их задержали — они трусливо скулили. Почему?

Кто-то предполагает, что они были под чем-то. Версия весьма правдоподобная. Под воздействием веществ они стреляли в живых людей, смогли скрыться, а когда эффект исчез — тремор накрыл организм.

Какие же они на самом деле? Религиозные фанатики? Это вряд ли, никакого идеологического контекста не видно, они были бы самоуверенными до самого конца.

Как известно, подонки стреляли в поклонников группы «Пикник» ради денег, каких-то 500 тысяч на всю компанию. Очевидно, еще в машине они поняли, что уже не жильцы, поэтому вся бравада и улетучилась, когда по-настоящему сильные мужчины взяли их в оборот.

Мне довелось пообщаться с психологом Артемием Сибирским, я спросил его, какие это люди, какое истинное лицо террористов, скрывающееся за звериным оскалом?

«Это нездоровые люди. Тут не идет речь о психотипе, это люди, которые с детства травмированы психологическими травмами. Они себе не хозяева, с ними была проведена тяжелая глобальная работа», — констатировал мой собеседник.

«Их это не оправдывает», — заметил я.

«Нисколько», — согласился Сибирский.

Закомплексованные подонки пришли с оружием в руках в Crocus City Hall, где расстреляли беззащитных людей. Когда их поймали, они тряслись, как грязные животные, но есть нюанс: животные лучше.