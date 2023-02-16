Эксклюзив 16 февраля 2023, 16:12 (обновлено: 16 февраля 2023, 17:18) Три коровы и любовь в СИЗО. Выгулявшая теленка на Красной площади захотела назад в Россию Гражданка США Дэй оспорит решение суда о ее выдворении из России за выгул теленка в Москве Телеканал «360»

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Гражданку США Алисию Дэй, задержанную за выгул теленка на Красной площади, выдворяют из России за нарушение правил пребывания в стране. Девушка надеется вернуться, потому что здесь будет ждать любимый человек — полицейский, с которым она познакомилась во время заключения в СИЗО. Об этом Дэй рассказала в беседе с «360».

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«Сегодня я должна лететь в Турцию», — пояснила американка.

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Дэй рассказала свою версию прогулки с теленком по центру российской столицы. Девушка заметила, что очень любит животных и Россию.

«И я просто хотела любимому теленку показать Красную площадь. Мы гуляли, и через пять минут подошла полиция, чтобы ехать с ними в отдел», — отметила она.

Она пояснила, что теленка на Красную площадь ей помог отвезти на Volkswagen водитель из Кирова, которому она заплатила. Пока Дэй была в отделе полиции, теленок ждал в машине.

«Люблю Россию, еду, людей. Мне грустно, что я не могу здесь жить. Хотя понимаю, что я американка. Но надеюсь, что все изменится», — подчеркнула девушка.

Любовь за решеткой

В начале февраля Тверской суд Москвы назначил Дэй 13 суток ареста и штраф в размере 20 тысяч рублей. Американка провела почти две недели в спецприемнике.

«С самого начала старалась быть позитивной и говорила себе, что это может быть хорошим опытом для жизни. В будущем я буду знать, что надо ценить то, что у меня есть: что я свободна, что могу слушать музыку, гулять, могу выходить из дома», — призналась американка.

Девушке понравились условия содержания в спецприемнике, но 13 дней в камере ей показались слишком скучными.

Там хорошие условия: теплая вода. Девушка милая была — я нашла там новую подругу. Полицейские уважали нас как людей. Просто там было скучно. Я принимала душ пять раз в день, чтобы время прошло быстрее. Алисия Дэй

Дэй заявила, что встретила в СИЗО свою любовь — русского полицейского. Он стал главной причиной, почему американка стремится теперь вернуться в Россию.

«Это смешно, но мы познакомились в тюрьме с полицейским, и у меня сильные чувства к нему. Мы с ним уже встречались два раза, после того как я вышла. И я решила с защитником оспорить это дело, чтобы вернуться», — поделилась планами американка.

Три коровы остаются в России

Пока Дэй была в СИЗО, она очень переживала о судьбе теленка. Но, оказалось, что его отправили в приют для животных.

«Я этому была рада: за теленком ухаживали», — добавила девушка.

По ее словам, в России у нее три коровы. Американка снимает для них помещение.

«Если меня не пустят в Россию, мой отец будет прилетать сюда каждый год, чтобы оплачивать аренду», — заключила Дэй.

Сотрудники полиции задержали Дэй 31 января в момент выгуливания теленка на Красной площади.