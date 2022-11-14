Эксклюзив 14 ноября 2022, 18:37 Теракт в Стамбуле может обернуться серьезными геополитическими последствиями. США должны объясниться Публицист Новоселов: если США не объяснятся по теракту в Стамбуле, будут последствия Цветы на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле / РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал о теракте, который произошел 13 ноября на одной из самых посещаемых туристами улиц в Стамбуле, и предположил, какими геополитическими последствиями это грозит.

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Далее — прямая речь.

Взрыв, прогремевший на популярной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле, привел к гибели шести человек. Еще 81 человек пострадали, некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее атакой террористов на сердце республики. Подозреваемая в организации взрыва женщина задержана, известно о ее предполагаемых связях с курдской террористической группой, некоторые члены которой пытаются сбежать в Сирию.

РИА «Новости»

Возможные геополитические последствия этого террористического акта пока не ясны, но могут быть очень существенными. Стоит отметить, что движение курдов имеет поддержку США и Европейского союза, и теракт несомненно повлияет на их отношения с Турцией. Также он может повлиять на позицию Анкары по теме украинского конфликта и расширения НАТО.

При рассмотрении заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс турецкая сторона потребовала от них экстрадиции нескольких десятков человек, которых считает членами террористических организаций или пособниками террористов. На начало ноября Хельсинки и Стокгольм не выполнили эти требования.

Если участие курдов в теракте подтвердится, вряд ли Турция когда-либо откажется от этого требования. А если скандинавские страны не изменят своего решения, вопрос расширения НАТО уйдет с повестки дня надолго. Турецкое общество просто не позволит Эрдогану пойти на какие-либо компромиссы по этому вопросу.

Более того, главные спонсоры курдов — отнюдь не европейцы. Эта «честь» принадлежит Соединенным Штатам Америки, которые активно поддерживают курдские группировки в Сирии. Пока не ясно, как трагический инцидент в Стамбуле повлияет на отношения между Вашингтоном и Анкарой, позицию по украинскому конфликту и сотрудничество Турции с Россией.

Однако кое-что начинает проясняться. Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что Турция не принимает соболезнования от американского посольства в связи со смертоносным взрывом в Стамбуле.

«Мы получили сообщение, но не принимаем его и отвергаем соболезнования посольства США. Мы знаем, кто спонсирует терроризм в Северной Сирии и какое послание они хотят донести до Турции этим взрывом», — сказал глава ведомства.

Сойлу также обвинил США в причастности ко взрыву, заявив, что письмо с соболезнованиями от Белого дома напоминают ему «убийцу, который первым показывается на месте преступления».

Если США не дадут реальные и серьезные объяснения, теракт может иметь серьезные и далекоидущие геополитические последствия.