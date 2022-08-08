Турция объяснила, в каком случае не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкие власти не поддержат вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если страны не выполнят поставленные условия. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово», — сказал Боздаг в эфире телеканала Akit TV.

По его словам, руководство Турции пока не получило ответы на запросы об экстрадиции людей, причастных к террористической деятельности. Документы должны прислать Швеция и Финляндия.

В конце июня министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии подписали меморандум. Он касался членства последних двух стран в НАТО и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Стороны заключили соглашение на полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

Как отметили власти Турции, меморандум пока не носит окончательного характера. Турецкий парламент не станет его одобрять, если Швеция и Финляндия не выполнят обязательства, прописанные в документе. Речь идет о противодействии террористическим организациям.