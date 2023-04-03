03 апреля 2023, 16:22
«Сам чуть не стал жертвой». Политолог Донцов заявил, что его приглашали на встречу с Татарским
Политолог Донцов заявил, что был приглашен на встречу с погибшим военкором Татарским
Политолог Никита Донцов заявил, что мог стать второй жертвой теракта, произошедшего в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В интервью изданию Runews эксперт рассказал, что не пришел на встречу по семейным обстоятельствам.
«Я сам чуть не стал жертвой этого теракта, потому что имел приглашение выступать в качестве эксперта на встрече с Владленом Татарским», — отметил собеседник издания.
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Он добавил, что часто выступал в кафе «Патриот» на Университетской набережной. По словам Донцова, взрыв организовали украинские спецслужбы — так они хотели запугать тех, кто поддерживает проведение спецоперации.
Политолог напомнил, что исполнители теракта тщательно подготовились к совершению преступления. Сначала они следили за местом проведения творческого вечера Татарского, затем арендовали квартиру и даже купили билеты на самолет.
По подозрению в совершении теракта силовики задержали Дарью Трепову. Она заявила, что вручила Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку, которая позже взорвалась.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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