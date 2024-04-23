Эксклюзив 23 апреля 2024, 15:09 «Так в Душанбе не ходят». Мигрант поскандалил с чемпионкой MMA в Челябинске Чемпионка MMA Алексеева рассказала о конфликте с мигрантом в Челябинске

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Приезжему из Таджикистана не понравился внешний вид вышедшей на велосипедную прогулку бойца смешанных единоборств Ирины Алексеевой. Мужчина подрезал спортсменку на машине и осыпал оскорблениями, заявляя, что в шортах и майке женщине на улице появляться нельзя. Челябинская полиция установила личность водителя и заставила его извиниться. Подробности происшествия Алексеева рассказала «360».

Она пояснила, что на велосипедную прогулку вышла со своей подругой и соседкой с первого этажа. Когда девушки только приступили к движению, сзади на них, набирая скорость, начала ехать машина.

Я сначала подумала, что человек просто резко едет, свернула вправо, чтобы уступить дорогу, а он снова поехал четко на нас. Потом он остановился и сказал, что ему не нравится наш внешний вид: мы были в шортах и майках. Пояснил, что у них в Душанбе так не ходят. Ирина Алексеева

Девушка добавила, что, осыпав ее и подругу оскорблениями, мигрант хотел уехать, но она ударила по багажнику его машины ладонью, чем вывела мужчину из себя. По ее словам, он тут же выскочил и начал кричать. Водитель не остановился даже после того, как его попросили отъехать, чтобы открыть проезд другому транспорту.

В защиту девушек вступился прохожий, который потребовал от водителя извиниться, но он заявил, что у «него не принято просить прощения у женщин».

Алексеева подчеркнула, что сняла весь конфликт на видео, но мигрант, как только понял, что идет запись, резко поменял линию поведения на благожелательную. Тогда спортсменка пошла на хитрость.

Я сделала вид, что выключила камеру, и его как с цепи сорвало. Начал орать, спрашивать, мальчик я или девочка, и все в таком духе. Ирина Алексеева

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила в своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Его вызвали в отдел для дачи показаний.

Этот человек здесь живет с марта. Он мигрант, у него нет водительских прав, ездит на машине дяди и работает в такси. Сегодня извинялся на камеру, но смог только с пятого раза, якобы забыл русский язык. Нам сказали, что его депортируют в Таджикистан. Ирина Алексеева

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.

Ведомство опубликовало видео с извинениями молодого человека, который пообещал, что больше такого не допустит.

Группа мигрантов из Средней Азии избила бывшего командира подводного аппарата «Мир» и Героя России Евгения Черняева в подмосковной деревне Вырубово.

Причиной стала фиксация нарушения ПДД сидевшим за рулем трактора иностранцем. Черняев сделал фотографию, а водитель сельхозтехники позвал разобраться земляков.

По требованию председателя СК Александра Бастрыкина подмосковные следователи начали проверку, по итогам которой примут решение об уголовном деле.