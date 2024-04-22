Криминал 22 апреля 2024, 14:24 Мигранты избили Героя России в Подмосковье Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с мигрантами, избившими Героя России РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением Героя России в Московской области мигрантами из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК сослались на появившуюся в социальных сетях информацию, что в деревне Вырубово Московской области приезжие из Средней Азии переехали на тракторе и избили местного жителя, который является Героем России.

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«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Readovka, пострадавшим является бывший командир подводного аппарата «Мир» Евгений Черняев, который работал на месте крушения «Титаника». Он сфотографировал тракториста, нарушившего правила дорожного движения в деревне, за это мужчину избили и переехали на тракторе.

Ранее мигранты толпой избили участника СВО в Чехове.