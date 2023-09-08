Эксклюзив 08 сентября 2023, 15:43 «Стало не хватать воздуха». Пострадавшие рассказали об отравлении шаурмой в Курской области «360»: Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой точке с шаурмой под Курском

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Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области выросло до 22 человек. «360» удалось пообщаться с сотрудником регионального Роспотребнадзора и пострадавшими жителями.

Вечером 7 сентября стало известно об отравлении фастфудом 14 человек. Молодая девушка 23 лет скончалась. Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки после массового отравления людей.

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«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Одна из пострадавших поделилась, что приобрела шаурму для себя и коллег на обед. Приблизительно через два часа женщине стало плохо.

«Стало воздуха не хватать, затошнило, голова закружилась», — рассказала пострадавшая.

У коллег женщины также ухудшилось самочувствие. На следующий день жительница Льгова пришла в торговую точку и потребовала вернуть деньги за шарму. По ее словам, ларек продолжать работать, несмотря на то, что об отравлении людей уже было известно.

«Шаурму тут покупали очень многие. В обеденный перерыв тут очередь стояла», — поделилась горожанка.

Роспотребнадзор выявил массу грубых нарушений санитарного законодательства, среди которых отсутствие документов на сырье и условий для соблюдений дезинфекционного режима. После инцидента данную торговую точку внесут в список плановых проверок Роспотребнадзора.

В ночь с 6 на 7 сентября несколько человек во Льгове обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции. Причиной отравления стало употребление шаурмы.