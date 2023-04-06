Эксклюзив 06 апреля 2023, 16:54 «Садитесь на колени». Школьник из Пермского края набросился с ножом на одноклассника СК возбудил дело после нападения школьника с ножом на одноклассника в Пермском крае

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Днем 6 апреля в одной из школ Пермского края произошел конфликт. Один из учеников набросился с ножом на одноклассника, мальчика госпитализировали. В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о халатности и покушении на убийство. Источник «360» рассказал, что нападавший подросток вел себя неадекватно.

В пресс-службе ведомства отметили, что поножовщина случилась в одной из школ Березовского района. На место происшествия прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства случившегося, общаются с учениками и педагогами.

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«По данным следствия, ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику», — уточнили в СК.

Собеседник «360» рассказал, что ЧП случилось на уроке литературы. Сначала нападавший школьник предложил своей жертве ответить на вопрос «Да или нет», после чего ударил его ножом.

«[Школьник с ножом] сказал всему классу: „Садитесь на колени и извиняйтесь передо мной“, потом он начал бегать за мальчиком из класса и кричать на всю школу матом», — отметил источник.

Telegram-канал Shot уточнил, что мальчик якобы планировал расправиться со всеми одноклассниками, за исключением нескольких человек, которые ему нравятся. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего ученика, а правоохранители выясняют, как школьник пронес нож. У него дома проводят обыски.

В начале марта в одной из московских школ старшеклассница нанесла ножевое ранение подростку. Мальчика госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.