Эксклюзив 01 марта 2024, 13:13 Рухнувший на голову плафон сделал учительницу инвалидом. Кто ответит за ЧП в школе Парализованная учительница рассказала о ЧП в школе Мелеуза Телеканал «360»

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СК начал разбираться в обстоятельствах ЧП с учительницей из Мелеуза. Женщина оказалась прикована к постели после тяжелой травмы, которую получила в школе. О том, что произошло на уроке несколько лет назад и последствиях случившегося, Ляйсан Файзуллина поделилась в беседе с «360».

Кабинет был в аварийном состоянии

По словам Файзуллиной, в Мелеуз она с семьей переехала из Салавата. Когда пришла работать в местную школу, состояние кабинета, где надо было вести занятие, поразило ее — было очевидно, что там нужно делать ремонт.

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Родители детей тоже были этим обеспокоены, добавила женщина. Это отражалось и в протоколах родительских собраний. Проблему доносили до администрации, но ее не решали.

«Эти плафоны часто падали, потом стояли на подоконнике. Перед проверкой их поставили, но они заржавевшие были — там текла вода в течение несколько лет. И вот через полтора года (в феврале 2017-го. — прим. ред.) все это произошло», — поделилась собеседница «360».

Телеканал «360»

В день, когда случилось ЧП, дети писали диктант. Внезапно прямо на голову учительнице рухнула часть осветительного прибора. Первое, что она предприняла, находясь в шоковом состоянии, — вывела ребят из класса. Женщине удалось это сделать, но затем состояние начало ухудшаться: учительница теряла сознание, не могла стоять и держать голову.

«Мне становилось все хуже, из администрации, из учителей никто не подходил, дети бегали, приглашали, я уже стоять не могла, сидеть, руки и ноги становились ватными, головой лежала на парте. Мне сказали дальше вести урок в другом кабинете, и все», — добавила она.

В школе скорую решили не вызывать

Отдельно Файзуллина обратила внимание, что скорую помощь ей никто не вызвал, не придав никакого значения случившемуся.

«Медсестра давала какие-то таблетки, уколы какие-то делала, я теряла сознание, меня приводили в чувство. Муж звонил, удивился, почему я трубку не беру, приехал, почти на руках вынес в машину, повез в больницу», — продолжила педагог.

Но в больнице никакого внимания и соучастия она тоже не встретила. Файзуллиной сделали рентген, на чем помощь завершилась. В проведении КТ отказали, сославшись на то, что аппарат не работает, добавила она.

Невролог, к которому учительницу направил травматолог, никаких показаний для госпитализации не увидел, хотя женщина не могла стоять или сидеть, а только лежала на кушетке на приеме.

Не могла поднимать голову, все время рвало. И в таком состоянии меня домой отправили. Ляйсан Файзуллина пострадавшая учительница

В дальнейшем состояние пострадавшей лишь ухудшалось. Родственники решили забрать женщину в Уфу, где та попала в больницу. Врачи сразу констатировали, что травма, которую получила Файзуллина, очень тяжелая.

«[Диагностировали] ротационный подвывих атланта со смещением. Все это привело к инвалидности — не чувствую правую руку и левую ногу. В левой руке и правой ноге чувствительность немного есть, но силы и движения практически нет. Помимо этого, дисфункция тазовых органов. Приходится жить с мочевым катетером», — поделилась собеседница «360».

Состояние не улучшается. С каждым днем хуже. Если я много разговариваю, потом рвет, не могу глотать, глотательный рефлекс пропадает. Когда долго на кресле нахожусь или куда-то повезут, появляются очень сильные боли — внутри все болит и горит. Ляйсан Файзуллина

По словам пострадавшей, другие внутренние органы ей тоже обследовали. Из-за болей проверяли желудок, поджелудочную, печень. Они вроде в порядке, а такой эффект также дают последствия полученной травмы, пояснила женщина.

На обращения получала одни отписки

Файзуллина отметила, что после случившегося пыталась какое-то время добиться справедливости — были обращения и в прокуратуру, и в региональное Минобразования. А в ответ, по ее словам, одни отписки.

«Писали, обращались. Но я ничего не жду больше. Самое главное — мне немного восстановиться, жить дальше. Мы даже инвалидное кресло с электроприводом получить не можем. Пока у меня механическое, но пользоваться им самостоятельно тяжело», — поделилась она.

Директор школы, по словам собеседницы «360», два года назад скончался. Кого в данном случае могут привлечь к ответу, непонятно, поделилась женщина.

Файзуллина подчеркнула, что у нее нет желания, чтобы кого-то наказали, сейчас ей очень тяжело и хочется получить какую-то помощь, чтобы пытаться жить дальше.

«Мне бы дальше жить, чтобы нормальное инвалидное кресло было. Ребенок растет маленький, его надо поднимать», — заключила учительница.