Происшествия 01 марта 2024, 11:45 Бастрыкин поручил доложить о проверке ЧП с парализованной учительницей из Башкирии Бастрыкину доложат о проверке ЧП с парализованной учительницей из Башкирии

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История пострадавшей в школе учительницы из Мелеуза привлекла внимание Следственного комитета. Прямо на уроке на женщину рухнул тяжелый плафон освещения. Последствия были очень тяжелыми. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки, сообщили в Информационном центре СК России.

Информация о случившемся сначала появилась в СМИ. Травму женщина получила в 2017 году. На уроке на педагога с потолка упала часть осветительного прибора, женщина потеряла сознание. Но в госпитализации пострадавшей отказали.

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Из-за поздней диагностики травмы позвоночника женщину парализовало. Из опубликованных данных следует, что в школе ей тоже не помогли, не вызвали скорую помощь, а факт получения травмы при осуществлении трудовых обязанностей скрыли.

В обстоятельствах случившегося начали разбираться специалисты СУ СК России по Башкирии. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, а после ее завершения — о принятом решении.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — заключили в пресс-службе ведомства.