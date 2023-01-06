Происшествия 06 января 2023, 20:14 Проблемы с дрессировкой или зов природы. Почему хищники дерутся на цирковых аренах Депутат Бурматов: драки хищников в цирках — повод для пересмотра лицензии после проверки РИА «Новости»

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На январских праздниках в России произошло сразу два ЧП в цирках. Сначала лев набросился на дрессировщика в Сочи, а затем жестокую драку на арене устроили тигрицы в Кисловодске. «360» выяснил, какие причины могли побудить зверей-артистов к опасным потасовкам во время шоу и как этого можно избежать.

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Львиная разборка в Сочи

Информация о происшествии в сочинском цирке 4 января появилась в Telegram-канале знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного. В результате пострадал его коллега Алексей Макаренко.

«Под самый конец номера со львами два молодых самца решили выяснить между собой отношения, и в тот самый момент, когда оба дрессировщика решили погасить конфликт, третий лев решил напасть на вмешавшегося в конфликт человека», — пояснил Запашный.

Жизнь Макаренко спасла его супруга — потомственная дрессировщица Ольга Борисова. Артистка сумела вовремя среагировать и предпринять правильные действия. Медики оказали помощь пострадавшему. Уже через пару часов он снова вышел на манеж вместе со своими львами.

В беседе с «360» дрессировщик отметил, что случившееся — достаточно стандартная ситуация. Напавшему на него льву уже 10 лет. Это, по словам Макаренко, самый боевой возраст.

Немного не уследил за спиной. Животные дрались, мы их разнимали, чтобы избежать травм. Вот подкрался сзади. Природа, ничего не поделаешь. Алексей Макаренко дрессировщик

Драка тигриц в Кисловодске

В пятницу, 6 января, стало известно о ЧП в Кисловодском цирке. Во время номера две тигрицы устроили ожесточенную драку. Из-за потасовки шоу остановили. Зверей пытались разнять дрессировщики и сотрудники цирка. В результате сильно пострадала одна из хищниц. За ее жизнь борются ветеринары.

Дрессировщик Ярослав Запашный заявил, что предугадать нетипичное поведение тигрицы было невозможно. По его словам, предыдущее представление в этот день все тигры отработали на отлично. Но во время второго номера молодая тигрица спонтанно напала на старшую.

Telegram-канал Shot / Telegram

В Росгосцирке поведение напавшей самки объяснили аномально теплой погодой на юге страны. Из-за этого, по мнению специалистов, период охоты у тигрицы начался раньше, чем обычно.

«Поскольку это была первая ее охота, и ранее дрессировщики не наблюдали тигрицу в подобном периоде, они не могли предположить, что она так проявится», — подчеркнули в организации.

По словам экспертов, тигрица, которая повела себя агрессивно во время шоу, пыталась показать свое превосходство. Но в итоге сама получила сильные ранения. В дикой природе таким образом хищники отстаивают свою территорию, пояснили в Росгосцирке.

К сожалению, зрители стали свидетелями жестокой схватки хищников, но угрозы для людей во время инцидента не было, поскольку по периметру всего манежа установлены металлические ограждения. Росгосцирк

РИА «Новости»

Почему хищники нападают на артистов

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с «360» отметил, что нападение животных на дрессировщиков происходит, к сожалению, не так редко. Он напомнил о громком случае 2006 года, когда тигр набросился на известного дрессировщика Артура Багдасарова в цирке на Цветном бульваре. Хищник сильно ранил артиста. Его доставили в Институт Склифосовского, где врачи наложили мужчине почти 100 швов.

Причин, почему тигр или лев может напасть на арене, множество. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Играет роль много факторов, пояснил Шеляков. Одним из них он назвал стресс, в том числе из-за неправильной работы.

Часто при разборе этой ситуации получается, что сам дрессировщик нарушил все мыслимые правила техники безопасности и спровоцировал животное на такие действия. Потому что все-таки животным управляет инстинкт. Но однозначно на вопрос, почему так происходит, ответить нельзя. Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории

По мнению Шелякова, в отдельных случаях, вероятно, можно говорить и об ухудшении цирковой школы. Если обращаться к двум ЧП в январе 2023 года, нужно учитывать и фактор новогодних праздников, когда количество представлений увеличивается: у всех каникулы, люди хотят развлечься, в том числе сходить в цирк.

«Это, конечно, увеличивает, нагрузку на зверей, увеличивает усталость самих дрессировщиков. Они могут начать пренебрегать техникой безопасности. Но это точно не происходит потому, что с животными плохо обращаются», — добавил ветеринар.

Шеляков также обратил внимание и на влияние погодных аномалий. У зверей может проявляться метеопатический синдром. Он выражается в онемении конечностей, дурном настроении, животное может испытывать тошноту. Ему хочется лежать и точно не прыгать с тумбы на тумбу, пояснил эксперт.

РИА «Новости»

Перед выходом на арену, подчеркнул Шеляков, все животные проходят плановый ветеринарный осмотр. При признаках недомогания, раздражения или болезни сразу идет отвод от выступления.

«Поэтому одной из причин может быть отсутствие должного ветеринарного контроля. Хотя, по моей практике, в цирке с этим должно быть все нормально. С ветеринарным обслуживанием проблем не возникает», — уточнил специалист.

Повод для пересмотра лицензии цирка

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что на случившиеся драки хищников в Сочи и Кисловодске последует реакция.

В настоящее время все вопросы, которые касаются использования животных в цирках и зоопарках, максимально регулируются. Получить лицензию в этой сфере крайне сложно, а учреждения, которым ее выдают, должны соответствовать жестким требованиям, которые к ним предъявляются, подчеркнул политик.

Если в этом учреждении происходят такие прецеденты — это повод организовать там проверку. Мы на такие события всегда реагируем. Потому что совершенно неважно, на кого животное напало: на другое животное, как в Кисловодске, или на дрессировщика, как в Сочи. Закончиться все может плачевно в любом случае, потому что, как правило, там полный зрительный зал. Владимир Бурматов депутат Госдумы

После таких случаев встает вопрос о том, какие условия созданы в конкретном цирке для животных, как их содержат, какие методы дрессировки применяют. В первую очередь всегда речь идет о безопасности людей и самих животных, потому что такие прецеденты необходимо исключать, сказал Бурматов.

«Исходя из этого, проверки, безусловно, необходимы. И я не исключаю, что по итогам проверок вопрос о наличии лицензии может быть пересмотрен», — заключил депутат.