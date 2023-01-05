Эксклюзив 05 января 2023, 14:32 «Не уследил за спиной». Дрессировщик Макаренко — о нападении льва на цирковом шоу Дрессировщик Макаренко объяснил нападение льва на шоу собственной невнимательностью

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Нападение льва на дрессировщика Алексея Макаренко на цирковом представлении в Сочи произошло из-за того, он не уследил за ситуацией и позволил зверю зайти себе за спину. Об этом дрессировщик рассказал «360».

«На самом деле стандартная ситуация, немного не уследил за спиной. Животные дрались, мы их разнимали, чтобы избежать травм. Вот, подкрался сзади. Природа, ничего не поделаешь», — отметил Макаренко.

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Дрессировщик признался, что получил травмы в результате нападения, но они не помешают ему продолжить работу.

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«Есть немножко травмы. Но работаем дальше. Все произошло еще в среду утром, потом еще два шоу дали и в четверг одно», — добавил мужчина.

По словам Макаренко, льву уже больше десяти лет, это возраст является самым боевым.

«Высматривает, пытается что-то предложить, но пока все нормально», — заключил дрессировщик.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором лев сзади напал на Макаренко. Ему на помощь пришла супругу Ольга Борисова, отогнавшая зверя в клетку.