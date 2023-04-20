Происшествия 20 апреля 2023, 19:07 Похищение по телефону. В Москве третий день ищут пожилую сотрудницу «Комсомольской правды» Криминалист Игнатов: преступники убеждают пенсионеров, будто их хотят убить, и похищают Freepik

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Московскую пенсионерку Татьяну Адабаш не могут найти уже три дня. Неизвестные требуют от дочери пропавшей два миллиона рублей. Следователи уверены, что похищение — дело рук телефонных мошенников, которые обманом заставляют пожилых людей убегать из дома и прятаться ото всех.

Пожилую женщину похитили в Москве

Мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Оренбургской области, пропала в Москве 17 апреля. По данным столичного Следственного комитета, 77-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников (Mash писал, что это «украинские телефонные террористы»), которые выманили у нее крупную сумму денег.

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Последний раз Силкина видела мать 16-го числа, а через день ее начали атаковать звонки по WhatApp: последовательно звонили с 15 неизвестных номеров. Когда вечером женщина наконец взяла трубку, агрессивный мужской голос заявил, что Адабаш похищена.

По его словам, дочь может снова увидеть мать, если согласится заплатить выкуп в два миллиона рублей. Елена попыталась связаться с Адабаш, но та не ответила на звонок. Дома ее тоже не оказалось.

Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда» / Telegram

Пенсионерка запутывала следы

Татьяна Адабаш руководит архивом в издании «Комсомольская правда». Следователи уверены: неизвестные обманом заставили ее покинуть квартиру на Алтуфьевском шоссе, убедили ни в коем случае не связываться с родственниками и где-то спрятаться.

Часть пути женщины удалось отследить по городским камерам наблюдения. Она постоянно меняла виды общественного транспорта, добралась до торгового центра «Бум» на юго-востоке столицы и в конце концов приехала на такси к Ленинградскому вокзалу.

Однако Адабаш не покупала билетов ни на самолет, ни на поезд. Не исключено, что она все же смогла уехать из города и теперь находится где-то в Московской области. Пока трехдневные поиски не увенчались успехом.

Бутырский межрайонный следственный отдел СК возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 127 Уголовного кодекса: «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство с целью получения имущества».

«В рамках уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств», — сообщили в ведомстве.

Жертвы прячутся сами

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал «360», что раньше похитители зачастую представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сажали людей в машины и увозили якобы в отделение полиции.

Сейчас преступники поменяли схему. Они рассказывают пенсионерам какие-то немыслимые истории: что за ними следят, охотятся, есть данные, что их должны убить. И после этого говорят им, куда надо уехать, чтобы спрятаться. Михаил Игнатов

Игнатов объяснил, что похитители заранее снимают квартиру, где смогла бы спрятаться их жертва. Они заставляют ее выбросить свой телефон, чтобы его не могли отследить, и купить новый гаджет с сим-картой для связи с родственниками, у которых будут требовать выкуп — два, пять миллионов рублей, с кого как.

«Скорее всего, тут именно такой случай: пенсионерка где-то прячется от каких-то мнимых преследователей. Думаю, ее можно будет отследить, по симке, которую она приобретала в последнее время и так установить местонахождение пропавшей», — предположил криминалист.

Руки в наручниках / РИА «Новости»

Он подчеркнул, что важно внушать пожилым родственникам, чтобы они избегали контактов с незнакомцами и не доверяли им, кем бы те ни представились. Звонят и требуют немедленно куда-то прийти? Пусть приглашают повесткой!

«Достаточно потребовать от звонящих представиться и назвать месторасположение их отдела полиции — все, они больше никогда не появятся. Требовавшие выкуп — мошенники, которые выдают себя за похитителей людей», — подытожил Игнатов.