Происшествия 14 февраля 2023, 17:04 Поясни за гимн. Украинские футболисты спровоцировали драку с ярославским «Шинником» 😡 Спортивный эксперт Алексеев: футболисты «Шинника» и «Миная» не должны были пересекаться РИА «Новости»

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Футболисты ярославского клуба «Шинник» подрались с игроками украинской команды «Минай». Конфликт произошел вчера вечером в турецком отеле Royal Seginus. Подробности — в материале «360».

Неудавшаяся стрелка

Конфликт начался из-за гимна Украины, который почему-то по первому требованию должен был петь начальник ярославского клуба, сообщил Telegram-канал Baza. Естественно, украинцы получили отказ. После этого, по данным СМИ, игрокам «Миная» предложили выйти на улицу «разобраться раз на раз».

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По версии источника Baza, сотрудники отеля и охрана помешали молодым людям устроить стрелку. Но позже украинцы «прижали» ярославца в лифте и избили его — уже совсем не в формате «раз на раз».

Когда лифт приехал на этаж, задир встретили спортсмены «Шинника». Завязалась массовая драка. Прибывшая на вызов полиция разняла участников потасовки, задержаний не последовало.

«Насчет драки между спортсменами в гостинице: у нас нет заявлений от ее участников. Вероятно, все решили полюбовно. Полицейские проконтролировали ситуацию, но в отделение для соответствующих процедур никого не привозили. Если бы были задержанные, мы бы о них знали», — уточнили в местном отделении полиции корреспонденту ТАСС.

Между командами продолжились стычки, поэтом полицейские и дополнительный наряд охранников продолжили дежурить в отеле.

В Royal Seginus заявили, что сейчас «все уже спокойно». Футболистов решили расселить по разным гостиницам.

«Футбольный клуб „Шинник“ официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов „Шинника“ выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности. Во избежание дальнейшего конфликта клубом было принято решение переместиться в другой отель», — прокомментировали ситуацию в «Шиннике».

Лучше бы не пересекались

Возникает вопрос: почему футболистов с Украины и россиян поселили в одном отеле? Ведь очевиден риск возникновения конфликта.

«В межсезонье команды традиционно тренируются в странах с более теплым климатом. Сейчас варианты, где можно провести предсезонные сборы, достаточно ограничены для россиян. Конкретно в этой ситуации очевидно, что ответственность за инцидент во многом на принимающей стороне, которая должна была учесть обстоятельства и грамотно продумать логистику», — отметил в комментарии для «360» эксперт в области спорта Всеволод Алексеев.

По его словам, нужно было создать условия, чтобы футболисты «Шинника» и «Миная» не пересекались. Почему этого не сделали — непонятно. Во время спортивных мероприятий даже болельщиков команд, которые испытывают «определенный антагонизм», разводят по разным концам стадиона, напомнил общественник.

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«Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды», — рассказали представители ФК «Шинник».

Получается, турецкий отель, подселив украинскую команду, или не подумал о последствиях, или решил создать себе черный пиар?

Советский и российский футболист, тренер, олимпийский чемпион 1988 года Анатолий Бышовец в разговоре с «360» сказал, что опечален происходящим.

«Конечно, для меня, как украинца, все это печально. Я помню советское время, когда Украина процветала — экономика, наука, искусство, спорт. А сегодня не могу не расстраиваться, когда вижу такие стычки спортсменов. Мне трудно смириться с тем, что происходит», — поделился он.