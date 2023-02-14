Спорт 14 февраля 2023, 10:33 Футболисты «Шинника» и украинского ФК «Минай» устроили драку в отеле в Турции Массовая драка футболистов из России и Украины произошла в отеле Турции YouTube

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Футболисты ярославского клуба «Шинник» подрались со спортсменами украинской команды «Минай», сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, потасовка произошла вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus в Турции.

По информации источника Baza, сначала несколько игроков «Миная» начали цепляться к начальнику «Шинника», требовали спеть гимн Украины. В конфликт вмешались сотрудники отеля. Но это был не конец — позже украинцы избили футболиста ярославского ФК в лифте.

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Уже после этого между игроками возникла массовая драка. В Royal Seginus вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Из-за произошедшего в отеле оставили дежурить двух полицейских. Помимо этого, было решено усилить наряды охраны.

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«Шинник» проводит третий зимний сбор в Анталье, уточнил «Р-Спорт». В пресс-службе клуба изданию заявили, что скоро опубликуют заявление по поводу случившегося.