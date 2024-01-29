Эксклюзив 29 января 2024, 11:20 «Погибли все, потому что он их всмятку». Спортшкола — об аварии автобуса на Урале Спортшкола Новоуральска: в ДТП с автобусом погибли пассажиры легковушки РИА «Новости»

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Автобус с детской хоккейной командой в Свердловской области выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля Citroen, который оказался на пути перевозчика. Спортсмены уцелели, сообщила «360» представитель МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа.

Спортсмены выжили

«Нет, спортсменов [среди погибших] нет, детей нет. Пострадавшие есть, но госпитализированы двое или трое. И все живые. <…> Водитель автобуса вроде в больнице», — сказала она.

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Хоккейная команда выступала в Уфе. После матча дети с сопровождающими приехали на поезде в Челябинск, а там пересели в автобус. Авария произошла около поселка Верх-Нейвинский.

Они около Верх-Нейвинского, буквально два километра не доехали. Повернули, не доехали немного, и случилась эта авария. Всех детей, кто не пострадал, уже развезли по домам. Представитель спортшколы

В спортшколе раскрыли обстоятельства аварии, но предупредили, что информация предварительная. По словам собеседницы «360», в автобусе лопнуло колесо, и он выехал на полосу встречного движения прямо перед Citroen.

«Навстречу ехала легковая машина. И кто там был, в легковой, мы не знаем точно. Они, конечно, погибли все, потому что он их всмятку, машину эту. Ехали в кювет, и детей доставали, и сейчас еще непонятно, что там», — сказала она.

С технической точки зрения автобус, по словам представителя спортшколы, находился в нормальном состоянии. Она заявила, что перевозку детей оформили официально, по договору и через ГИБДД.

Четверо погибших

Авария произошла около 09:30 (07:30 по московскому времени) на дороге в сторону поселка Верх-Нейвинский в четырех километрах от трассы Екатеринбург — Серов. Прокуратура сообщила, что автобус вез 18 детей и тренера в Новоуральск.

По информации надзорного ведомства, пострадали шесть человек, из них трое умерли на месте ДТП — водитель и пассажиры автомобиля Citroen. Травмы получили тренер и двое детей.

Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых. Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых. Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых. Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых.

Тренер команды стал четвертым погибшим в ДТП, сообщил Минздрав Свердловской области. Он умер в машине скорой медицинской помощи. По состоянию на 10 часов по московскому времени двух человек, взрослого и ребенка, доставили в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска, еще одного ребенка — в медучреждение Екатеринбурга.

Процессуальную проверку по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» организовал Следком. Ведомство подтвердило гибель четырех человек, в том числе наставника хоккеистов.