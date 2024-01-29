Происшествия 29 января 2024, 09:57 Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на Урале Автобус с детьми-хоккеистами столкнулся с Citroen в Свердловской области Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых.

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Два человека погибли в Свердловской области при столкновении легкового Citroen и автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Данные о последствиях аварии предоставил «360» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

ДТП произошло утром 29 января на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 километра трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

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По предварительным данным у автобуса во время движения лопнуло колесо, после чего его вынесло на встречку. Там транспортное средство столкнулось с Citroen. От сильного удара и автобус, и иномарка съехали в кювет.

Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Число пострадавших в автобусе сейчас устанавливают. На месте работают инспекторы ДПС. Известно, что в автобусе находилось 18 детей в возрасте 15-16 лет, а также тренер и водитель.

Дети возвращались в Новоуральск после соревнований из Челябинской области, уточнил Горелых. Всем пострадавшим, как подчеркнул он, сейчас оказывают необходимую помощь.

«В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — заключил руководитель пресс-службы.