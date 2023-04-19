Эксклюзив 19 апреля 2023, 10:49 «Подготовка серии терактов». Константин Сивков рассказал о подозрительной посылке с гипсовой статуэткой Военный эксперт Сивков рассказал о присланной ему посылке с гипсовой статуэткой Константин Сивков official / Telegram

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Несколько политологов и военных экспертов России получили подозрительные посылки с гипсовыми статуэтками. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков в беседе с «360» рассказал, что в России может готовиться серия террористических актов.

«Я обратился в полицию, потому что ничего не заказывал. Отправитель известен, но он технический исполнитель, заказчик — неизвестен, сейчас ведется следствие. Помимо меня, еще четверым людям прислали такую посылку — журналистам, военным экспертам, философам, которые придерживаются патриотической позиции. Эти люди подверглись такому „предупреждению“, я бы так сказал», — поделился собеседник издания.

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В разговоре с редакцией Сивков отметил, что в России может готовиться серия террористических актов против патриотов. Общественный деятель подтвердил, что посылка пришла от скульптора из Ульяновска.

«Это целенаправленный акт устрашения и вместе с тем это, безусловно, подготовка серии терактов на территории России, подобных, как против Владлена Татарского и Дарьи Дугиной», — заключил он.

Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в результате теракта в кафе Петербурга на Университетской набережной. Взрыв прогремел в заведении после того, как Дарья Трепова вручила ему заминированную статуэтку.

Молодой политолог Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, умерла после подрыва ее машины на Можайском шоссе, недалеко от одного из поселков в Московской области.