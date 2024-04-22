Происшествия 22 апреля 2024, 19:44 Корги-сладкоежка чудом избежал смерти. Почему шоколад опасен для собак Кинолог Карапетьянц: собакам категорически нельзя давать шоколад Корги. Фото: ArtPhoto_studio / Freepik

Читать 360tv в

Ветеринары спасли корги, который тайком наелся шоколадных конфет. Такие лакомства смертельно опасны для собак: шоколад содержит химическое вещество теобромин, которое накапливается в организме и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце животного. Поэтому хозяева должны воспитывать питомцев и следить, чтобы у них не было доступа к опасным продуктам или вещам, которые можно проглотить.

Врачи спасли корги-сладкоежку

Полуторогодовалый корги Тедди воспользовался недосмотром хозяев и съел два десятка батончиков Kinder (более 250 граммов) вместе с оберткой. Для девятикилограммовой собаки такое количество шоколада может быть смертельной дозой. Когда люди заметили, что натворил четвероногий питомец, они срочно отвезли его к докторам.

Реклама

Специалисты Красногвардейской государственной ветеринарной клиники вызвали у пса медикаментозную рвоту и таким образом смогли удалить из желудка Тедди весь шоколад. После этой процедуры сладкоежке назначили капельницы для вывода токсинов.

Прошлой осенью московские ветеринары спасли от верной смерти корги, который наелся щебня, политого маринадом для шашлыка. Псу сделали операцию и извлекла из его желудка 730 граммов мелких камней. Благодаря своевременной помощи животное избежало мучительной смерти и быстро поправилось.

Щенок вельш-корги пемброка / Викимедиа

Ответственность хозяев

Собаки имеют определенные ограничения по продуктам. Шоколад для них особенно вреден и может привести к летальному исходу, рассказал «360» президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц.

Корги повезло, что хозяева быстро отправились в ветеринарную клинику.

Есть продукты, которые категорически запрещено давать собакам: у этих животных совершенно другая ферментная формула, совершенно другие пищеварительные особенности. Им нельзя есть сильно соленые и жирные продукты, а также шоколад. Константин Карапетьянц

Содержание любой собаки требует хотя бы элементарной кинологической грамотности, подчеркнул эксперт. Четвероногие друзья человека достаточно любопытны и любой пищевой продукт учуют моментально.

«Если такой продукт находится в зоне досягаемости, то собака, особенно если она не научена правильно себя вести, обязательно этим заинтересуется и воспользуется. Что, собственно, корги Тедди и сделал — шоколадки были в зоне его досягаемости. Такого нельзя допускать», — предупредил Карапетьянц.

Эксперт добавил, что собаки не должны иметь доступа к мобильным телефонам и другим гаджетам: питомец легко может их не только погрызть, но и проглотить. Особенную осторожность нужно проявлять, если в доме живет щенок — они игривы и зачастую еще не усвоили правила воспитания.

«В результате в ветеринарных клинике висят такие специальные стенды: „Что проглотила собака“ — где показано, что извлекли из желудка четвероногих любимцев. Там совершенно невероятные вещи, собаки глотают все подряд», — рассказал собеседник «360».

Бегущий корги / Pxhere

Извлечь съеденные продукты куда сложнее, особенно если хозяева не сразу спохватились. Расплатой за неосмотрительность человека может быть смерть животного. Поэтому очень важно иметь определенные знания и навыки в содержании собаки, дрессировать ее и контролировать поведение.

«Нужно всегда под рукой дома иметь телефоны и адреса ближайших ветклиник. И срочно обращаться к ветеринарам, если случилась какая-то беда. Не надо самим стараться помочь питомцам — так можно сделать только хуже», — заключил Карапетьянц.