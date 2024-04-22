Происшествия 22 апреля 2024, 12:19 Московские ветеринары спасли объевшегося шоколадом корги Тедди Корги по кличке Тедди в Москве съел 20 шоколадок с фантиками и едва на погиб Unsplash

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Операцию по спасению домашнего корги, съевшего более 20 шоколадок вместе с оберткой, провели московские ветеринары. Устроенное собакой пиршество чуть не отправило ее на тот свет. Об этом сообщила пресс-служба социального комплекса российской столицы.

Оставшийся на один час без внимания владельцев корги по кличке Тедди съел более 20 батончиков Kinder вместе с оберткой. Для питомца весом в девять килограммов такая доза шоколада грозила стать фатальной.

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Дело в том, что содержащийся в какао-бобах вещество теобромин ядовито для собак. Поэтому хозяева Тедди быстро обратились к ветеринарам.

Специалисты вызвали у корги медикаментозную рвоту и положили на сутки под капельницу для вывода токсинов. Оперативно принятые меры спасли домашнего питомца от смерти.

Но не все случаи с собаками заканчиваются успешно. В середине марта жена режиссера Жоры Крыжовникова пожаловалась на смерть своей мальтипу по кличке Пальма в одной из московских ветеринарных клиник

По словам владелицы, причиной смерти собаки стали действия анестезиолога. Питомцу проводили необходимую процедуру под обезболиванием. Но из-за ошибки специалиста у собаки остановилось сердце.